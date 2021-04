Men noemt het openstellen van de terrassen een versoepeling. Dat zal het niet zijn. Het is een capitulatie. Het is een opgeven van de strijd

Een gevestigde orde bezwijkt niet onder de slagen van revolutionairen. Een gevestigde orde bezwijkt omdat de leiders niet meer in hun eigen verhaal geloven. Dan is er maar een lichte stoot nodig. Een jaar na de invoering van de eerste coronamaatregelen begint het gelóóf in de lockdownstrategie te tanen, juist bij de autoriteiten zelve. Ondanks de hoge besmettingscijfers willen de burgemeesters van de grote steden tóch met ingang van volgende week de terrassen weer openen. Zij vinden de regering nog op hun weg. Er is sprake van een openlijk geschil tussen het Binnenhof en een aantal stadhuizen.

Men noemt het open stellen van de terrassen een versoepeling. Dat zal het niet zijn. Het is een nederlaag. Het is het opgeven van de strijd. Natuurlijk: er wordt beweerd dat mensen in een horecabedrijf beter te controleren zijn dan in een park waar iedereen maar gaat en staat waar die wil, de fles aan de lippen. Dat is echter een gelegenheidsargument: zodra de terrassen met al hun protocollen opengaan, zullen mensen zich massaal naar de binnensteden begeven. Dat leidt net zo goed tot opstoppingen en grote groepen die rond blijven zwerven om een felbegeerd tafeltje te bemachtigen. De kans op besmetting wordt dan even groot als in een park.

Er zit dan ook iets geheel anders achter deze onenigheid. De burgemeesters verliezen de motivatie om erop te laten slaan. Om een stukje politiek jargon te gebruiken: ze kunnen het niet meer uitleggen.

Niet de bestorming van de Bastille maakte de Franse revolutie mogelijk maar het feit dat koning Lodewijk XVI ook niet meer wist hoe het verder moest. De katholieke kerk in Nederland stortte in omdat de bisschoppen en de kardinaal zelf moeite kregen met de plaatstalen geloofswaarheden van weleer. Toen hun plaats werd ingenomen door conservatieve opvolgers, was het te laat om het tij nog te keren. Het communisme stortte in omdat de leiders zélf geen raad meer wisten. Het volk ruikt zulke verschijnselen aan de top. Pas dan grijpt het zijn kans. Pas dan laat het zich van zijn kant niets meer wijs maken.

We zien blijken van capitulatie door een gezag dat bezig is het geloof in zichzelf en de eigen argumenten kwijt te raken. Het maakt aanstalten zich over te geven.

Het coviddrama gaat een cruciale fase in.