Donderdag 21 januari stemde de Tweede Kamer in met een landelijke avondklok die afgelopen zaterdag is ingegaan. Er zijn een aantal logische uitzonderingen op de avondklok voor werk, noodsituaties, het uitlaten van de hond, examens, tentamens en gerechtelijke procedures. Eén uitzondering doet heel wat wenkbrauwen fronsen: jagers willen ’s nachts op vossen en zwijnen blijven schieten. Daar wordt druk over gepraat met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Vanwege de huidige drukte in bosgebieden door recreanten wordt het belang van bejaging in de nachtelijke uren alleen maar groter, zegt de Jagersvereniging. De natuur is overdag al overbelast en daar willen we ’s nachts nog wat extra verstoring aan toevoegen, had de Jagersvereniging beter kunnen schrijven.

Vossen

Het bejagen van vossen in de paartijd is cruciaal, stelt de Jagersvereniging eveneens. De vos zou een belangrijke rol spelen in de predatie van weide- en akkervogels en deze nachtelijke klopjachten zullen opnieuw onder de aandacht worden gebracht van het ministerie.

Nog wat cruciale informatie: eerder deze maand werd een besluit van de provincie Zuid-Holland dat de nachtelijke vossenjacht mogelijk maakt door de rechter vernietigd. Het effect van het nachtelijk afschieten van vossen op weidevogels en andere bodembroedende vogelsoorten was niet inzichtelijk. Ook in Groningen werd vorig jaar een zelfde soort besluit na het advies van een onafhankelijke interne commissie weer ingetrokken. Sovon Vogelonderzoek publiceerde afgelopen oktober een onderzoek over predatieproblematiek bij weidevogels, waarin staat dat het effect van vossenafschot beperkt lijkt te zijn. Waardoor dat komt, weten ze niet precies.

Voor jagers is de vos een concurrent. Hij eet “hun wild” op. Te veel vossen zijn er ook niet, want de populatie vindt een balans door onderlinge territorialiteit. Vossen die geen territorium kunnen vinden, zullen uiteindelijk een natuurlijke dood sterven. Niet fraai, maar zo gaat dat in de natuur. Niet de vos, maar agrarische activiteiten vormen het grootste gevaar voor weide- en akkervogels. Zelfs als er geen enkele vos meer in Nederland zou zijn, komt het succes van een gemiddeld gruttonest niet boven de kritische drempel uit. Maar voor een jager is dood en verderf de enige juiste oplossing.

Wilde zwijnen

Hoewel het nog niet zeker is of de ontheffing voor het ’s nachts jagen op vossen geregeld gaat worden, ziet het lot van de zwijnen er minder rooskleurig uit. Deze dieren moeten afgeschoten worden in het kader van de preventie van de Afrikaanse Varkenspest (AVP). Dit virus is besmettelijk voor varkens, mensen lopen geen gevaar. Er is nog geen aanwijzing dat AVP in Nederland aanwezig is en gezonde wilde dieren, zonder verschijnselen van AVP, vormen geen risico voor verspreiding. Het grootste risico op verspreiding komt van mensen en voertuigen, die het virus over grotere afstanden kunnen meedragen. Zowel in Wallonië, Tsjechië, Polen en Hongarije werd de ziekte binnengebracht door menselijk toedoen.

Dr. Klaus Depner van het Duitse Instituut voor Epidemiologie, een top-autoriteit op dit vlak, pleit heel erg duidelijk voor een totaal jachtverbod op everzwijnen als respons op de uitbraken en Prof. Dr. Sven Herzog, verbonden aan de TU Dresden, noemt de jacht naar voren schuiven als oplossing misleidende propaganda: “De nadruk in het debat ligt niet op de hoofdoorzaken, intensieve veeteelt en verspreiding van virussen via ver transport, maar op de wilde zwijnen. Ze worden beschouwd als ziekteverwekkers en we hebben jagers nodig om deze booswichten te elimineren. Daartoe zijn schijnbaar alle middelen goed.”

Cruciaal advies

Jagers, stop met het demoniseren van vossen en zwijnen. Het doden van dieren is niet van levensbelang. Toon wat inlevingsvermogen voor de rest van Nederland, empathie voor de dieren, hang je geweer in de kast en blijft net als de rest van Nederland gewoon thuis.