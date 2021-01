Kom maar op met die avondklok. En wat mij betreft kunnen er nog een paar extra maatregelen bij. Zoals nog maar één persoon/huishouden op bezoek en alleen het huis uit als het echt noodzakelijk is. We gaan essentiële winkels de boel zo laten reorganiseren dat er geen lange rijen met hoestende mensen voor de deur staan. Productie en gratis verspreiding van goede (herbruikbare) maskers in plaats van de vodjes die we nu moeten dragen en die een nieuwe milieuplaag dreigen te worden. Deze maskers verplicht stellen overal waar je dichter dan twee meter bij elkaar in de buurt moet komen.

De laatste keer dat ik een avondklok meemaakte was in Bolivia waar een coke-snuivende kolonel de macht had gegrepen en er voor ons hotel een tank stond met daarop een mitrailleur waarvan de soldaat (met zijn ogen dicht bij elkaar) de trekker mocht overhalen als een journalist zich buiten de luxe van het Sheraton waagde. ’s Nachts werden regelmatig mensen neergeschoten of gearresteerd en in een donkere kelder gesmeten.

En nu moet ik het idee krijgen dat ik in eenzelfde situatie terecht ben gekomen? Als hooguit een BOA of politieman me een boete oplegt wegens overtreding van de avondklok? Kom nou toch.

Het zal de mensen die een oorlog hebben meegemaakt (en niet alleen die van WOII, want daar zijn er niet zoveel meer van) evenmin een zorg zijn, waarschijnlijk zijn zij de grootste voorstander van een solidaire maatregel om iedereen veilig te houden.

Waarom ik zo een radicale voorstander ben van nog strengere maatregelen? Omdat het me inmiddels wel duidelijk is geworden waarom we dit virus niet kunnen bedwingen. Ik ben lid van een grotendeels dom volk: de Nederlanders. Waarvan 27 procent, nadat hij of zij positief is getest op corona, gewoon nog naar de supermarkt gaat om daar door zijn vodderige mondkapje het virus rond te hoesten. Waarvan 50 procent bij klachten die erop duiden dat hij het virus wel eens zou kunnen dragen, zijn schouders ophaalt en het negeert totdat de corona hem of haar velt (en nog minimaal 10 anderen meesleurt).

Een dom volk met nog dommere kinderen die huisfeestjes vieren met drank, drugs en virusdeeltjes. Een volk waarvan 25 procent zich niet wil laten vaccineren omdat ze in een achterlijk complot geloven, gewoon bang zijn of om god mag weten wat voor andere stupide reden. Met virusontkenners die, als ze eenmaal besmet raken, toch staan te dringen bij onze overvolle ic’s.

En omdat we een demissionaire regering hebben die zich achter dat domme volk verschuilt. Die niet al te heftige maatregelen wil nemen voor 17 maart, waarna ze weer vier jaar pluche aan hun billen hebben en door kunnen gaan met hun zwabberbeleid. Je kunt het ze niet eens kwalijk nemen want, vrij naar de Franse filosoof Joseph de Maistre, elk dom volk krijgt de leiders die het verdient.

“Alleen samen…” lees je overal in de overheidscampagnes en daar slaan ze nou wel eens een keer de spijker op de kop. Alles komt neer op solidariteit en helaas hebben we daar net zo’n gebrek aan als aan voldoende beschermmiddelen, vaccins en plekken op de ic’s.

Een minuut voor twaalf: Bestrijd een pandemie met verstand.