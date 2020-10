Op Twitter zag ik een fragment voorbij komen uit het net verschenen boek ‘Mijn meningen zijn feiten’, de voorlopige biografie van Harm Ede Botje en Mischa Cohen over Thierry Baudet. Het betrof een anekdote over een handlezeres die door Forum voor Democratie werd ingehuurd ter opluistering van een personeelsuitje. Iedereen die dat wilde kon zich door haar de toekomst laten voorspellen. “De jonge vrouwelijke medewerkers wilden vooral weten wat er op relationeel terrein in het vat zat. Baudet had een heel andere vraag: zou voor hem in de toekomst een rol zijn weggelegd als minister-president? Het antwoord was nogal angstaanjagend. De vrouw bekeek zijn hand en zei dat ze visioenen vol bloed zag. Ze voorspelde dat het slecht met hem zou aflopen. Baudet was zichtbaar van slag door die onheilspellende boodschap.”

Dat laatste lijkt me niet zo vreemd. Wie zou er niet van slag van raken als je denkt iets te horen over je klim naar het Torentje en je wordt getrakteerd op een visioen dat lijkt op de beruchte gangscène uit The Shining.

Het boek gaat er voor zo ver ik in de gauwigheid kan zien verder niet op in maar tot mijn eigen verrassing schoot me plotsklaps een herinnering te binnen. Ik herkende het verhaal omdat me wel eens eerder een soortgelijke ervaring verteld is. Dat zat zo diep in m’n geheugen begraven dat het even duurde voordat ik het me weer voor de geest kon halen.

Het was 18 jaar geleden, in de gastenruimte van een talkshow waar ik was uitgenodigd. De moord op Pim Fortuyn had kort daarvoor plaatsgevonden en was het onderwerp van vrijwel ieder gesprek. Wachtend op het begin van het programma raakte ik aan de praat met een mede-gast die net als ikzelf Fortuyn persoonlijk had gekend en we wisselden wat opmerkelijke ervaringen uit. Plots zei hij: “Wat ik nooit zal vergeten is het volgende, omdat het zo bizar was. We liepen op een avond na een etentje samen over de kermis en kwamen langs de tent van een waarzegger. Fortuyn stond er op daar binnen te gaan. Ik deed wat lacherig en wachtte buiten. Toen hij uit dat hokje kwam, zag hij lijkbleek. Ik schrok er gewoon van. Hij wilde niet vertellen wat hij te horen had gekregen en er ook niet meer over praten. Ik kende hem niet goed genoeg om daar verder op aan te dringen. Nu denk ik, zou het hem voorspeld zijn?”

Wat Fortuyn te horen heeft gekregen, is niet bekend. Het kan heel goed iets totaal anders zijn geweest dan het afschuwelijke lot dat hem uiteindelijk heeft getroffen. Waarzeggers, handlezers en andere voorspellers hebben vaak snel door wat voor vlees ze in de kuip hebben. Ze lezen de persoon in plaats van de toekomst en vertellen een verhaal dat nieuwe klanten moet opleveren. Je hoeft geen toppsycholoog te zijn om zowel bij Fortuyn als Baudet te zien dat het gaat om mannen die groots en meeslepend willen leven. Zelf helpen ze die inschatting door te verklaren zich als de toekomstige premier te beschouwen. Die bedien je niet door te zeggen, ik zie je in het Torentje zwoegen op de troonrede.

Ik hoop althans dat het zoiets is.