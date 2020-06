Afgelopen vrijdag is Thierry Baudet boos bij Het Oog op Morgen weggelopen omdat presentatrice Simone Weimans het over beelden van zeehelden wilde hebben en nauwelijks over de krant die het FvD dezer dagen in een miljoen exemplaren verspreidt. De volgende ochtend was hij te gast bij Goedemorgen Nederland waar hij – ondanks de rechts-populistische neigingen van deze ochtendshow – regelmatig tot chagrijn verviel en de overige aanwezigen de les las over hun bevooroordeelde standpunten en irritante vraagstelling. Je zou zeggen: bedorven door bewonderaars als hij is duldt dr. Thierry Baudet geen tegenspraak meer. Wie binnen de partij te kritische vragen stelt, wordt in de duisternis gestort waar het geween is en geknars der tanden. Lastige buitenstaanders krijgen een grote mond.

Veel mensen denken dat dit allemaal te maken heeft met narcisme en eigendunk. Zaterdagochtend bleek bij Goedemorgen Nederland echter dat er misschien iets anders aan de hand is. Baudet noemde tussen neus en lippen door Donald Trump iemand die de genialiteit naderde. Of woorden van gelijke strekking. Wellicht is hij geen narcist maar een groupie. Trump is zijn held. Hij straalt als de zon aan Baudets firmament.

Het affakkelen en uitschelden van journalisten is een kernpunt in de mediastrategie van de Amerikaanse president. Zo wil hij zijn volgelingen de indruk geven dat hij een man van het volk is die continu de elite op zijn nummer zet. Hij doet wat Jan Lul van de Hoge Bomen niet durft. Dat heeft Trump electoraal geen windeieren gelegd. Een knappe prestatie voor een vastgoedtycoon die zelf tot de kern van de financiële elite in de Verenigde Staten behoort.

Baudet heeft dat allemaal gezien en hij valt nog eens extra in katzwijm van bewondering. Zo wil hij ook zijn.

Baudet is geen narcist. Hij is de übergroupie van Donald Trump in Nederland.