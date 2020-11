Er zijn mensen, zoals mijn vriend F, die vinden dat je mensen als Wilders en Baudet zoveel mogelijk moet doodzwijgen. Hoe minder aandacht, des te minder stemmen ze zouden krijgen. Nou gisteren heeft ie ongelijk gekregen. Wat Baudet ten onrechte “trial by media” noemt is gewoon een staaltje democratische controle door media. Een partij die in haar jongerenafdeling ongehoord fascisme en racisme toelaat dient daar links en rechts mee om de oren te worden geslagen door de journalistiek.

Extreemrechts weet steeds beter te verhullen waar het in werkelijkheid naartoe wil. Wilders moeten we betrappen op een zwak ‘minder, minder’ terwijl hij eigenlijk wil zeggen “schop alle buitenlanders ons land uit” (hetgeen de goede verstaanders uit zijn kamp eigenlijk ook horen). Baudet kwaakte over boreaal en een uil terwijl hierin het verlangen naar Arische zuiverheid en het verdoemen van alles wat niet joods-christelijk is van ervan afspat.

Dat deze twee witte mannen zoveel stemmen krijgen heeft niet te maken met hun gedachtengoed. Het heeft te maken met het feit dat men zich steeds meer wil afzetten tegen het Haagse establishment. Begrijpelijk, als je gisteren Wiebes en Ascher zich al draaiend en door het stof kruipend zag verschuilen achter onwetendheid tijdens de verhoren over de toeslagen. “Ik wist niet dat we zo zouden worden betrapt, het spijt me, ik ben weg,” was wellicht eerlijker geweest.

Maar goed, laat ik nog een laatste keer Baudet citeren: “Hopelijk is alle nonsens bij deze gestopt”. Ik heb hem nooit iets zinnigers horen zeggen. Het enige dat nog pleit voor deze boreale kakker, is dat hij zijn vriendschap met de vermeende fascist Jansen boven een Kamerzetel verkoos. Hoewel mijn vrouw Jacqui er stellig van overtuigd is dat hij er sowieso genoeg van had. Zijn fractiekamer was eigenlijk te klein voor zijn vleugel en straks met heel veel Kamerleden erbij was er van pianospelen ook niet veel terecht gekomen. Als je Thierry bij duo-optredens altijd vol bewondering naar zijn opa Theo zag kijken, kun je wel begrijpen wat er in hem omging, toen die hem liet vallen.

De innige omhelzing van Baudet en Jansen die door de NOS (paparazzi-style door de spleten in de lamellen gefilmd), was een suf eindakkoord in deze mislukte symfonie die “Forum voor democratie” heette. Maar toch weer een slimme zet van Thierry.

De afgang van de verkiezingsnederlaag (van 25 naar 5) zetels blijft hem bespaard. Door voorkeurstemmen zal hij wellicht nog een Kamersalaris van 116.000 euro plus onkosten vangen voor vier jaar om vervolgens zoals nu zelden in de plenaire vergadering te verschijnen. We kunnen weer een bladzijde omslaan in de geschiedenis van het opkomend populisme.

Een minuut voor twaalf: weg met ultrarechtse charlatans.