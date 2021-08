Behandel sekswerkers en hun inkomen met respect

OnlyFans past de richtlijnen aan. Vanaf oktober is seksueel expliciet materiaal op de website, die vooral bekend staat om dat seksueel expliciet materiaal, niet langer toegestaan. Sekswerkers zijn woest, en terecht. Deze stap is de zoveelste klap in het gezicht van sekswerkers en seksueel expliciete content creators. Een belangrijke inkomensbron gaat nu voor velen van hen verloren en een maatschappelijke deur, die geopend leek te worden, wordt weer keihard dicht gesmeten.

OnlyFans stelt de keuze te maken onder druk van investeerders en financiële partners. Voor hen was er eigenlijk geen goede uitkomst mogelijk: verlies een groot deel van je creators of verlies de investeerders. Dat verandert er echter niets aan dat deze behandeling van seksueel expliciete creators pijnlijk en oneerlijk is.

Hoe OnlyFans heeft geprofiteerd van sekswerkers

Sekswerkers hebben in de pandemie voor een enorme groei gezorgd bij OnlyFans. In 2020 is de website met 553 procent gegroeid. Gebruikers besteedden 2,36 miljard dollar op de website, wat betekent dat OnlyFans via commissie 472 miljoen dollar heeft verdiend. Dit komt voor een groot deel voor rekening van sekswerkers die tijdens de pandemie massaal op het platform actief werden. Zij hebben OnlyFans gemaakt tot de gigant die het nu is, en nu de pandemie ten einde loopt en het grootste geld aan hen is verdiend worden ze op straat gezet. Dat is ronduit schandalig.

Dat uitgerekend OnlyFans nu sekswerkers uitsluit is extra pijnlijk. OnlyFans was tijdens de pandemie voor veel sekswerkers een veilige haven. Sekswerkers mochten tijdens de pandemie natuurlijk niet werken. In Nederland kwamen de meeste sekswerkers ook niet in aanmerking voor coronasteun. OnlyFans bood velen van hen een plaats om op een veilige en zichtbare manier te blijven werken. Zonder dit platform hadden ze geen andere keus gehad dan illegaal ondergronds doorgaan met fysieke afspraken, wat naast corona ook veel andere gevaren met zich meebrengt. Maar nadat duizenden sekswerkers maandenlang hard hebben gewerkt om een nieuwe inkomensbron op te bouwen, nemen de rijke investeerders dit binnen een maand weer van hen af.

Maatschappelijk stigma

Het is tekenend voor hoe in de maatschappij, en zeker door mensen met macht, nog steeds tegen sekswerk wordt aangekeken. Hoe sekswerkers worden behandeld is vaak te triest voor woorden.

In Nederland moeten veel sekswerkers in constructies werken waar zij de zekerheden moeten missen die mensen in elke andere beroepsgroep wel hebben. Gemeentes sluiten aan de lopende band locaties voor prostitutie zonder goede alternatieven te bieden.

In de coronacrisis zijn sekswerkers structureel in de steek gelaten en oneerlijk behandeld ten opzichte van andere contactberoepen. In de woorden van sekswerker en activist Yvette Luhrs: ‘Een heleboel sekswerkers hadden letterlijk honger’. Tegelijk worden sekswerkers in communicatie door overheden consequent gedemoniseerd. Sekswerkers zijn hardwerkende mensen als ieder ander, maar de overheid behandelt hen als het afvalputje van de samenleving.

Bij bedrijven en organisaties zie je hetzelfde. Zodra iets of iemand ook maar lichtelijk in verband kan worden gebracht met seks of pornografie gooien bedrijven in paniek alle deuren dicht. Zelfs seksshops zijn niet veilig: een sponsorshipdeal tussen voetbalclub FC Emmen en seksshop EasyToys was volgens de KNVB ‘in strijd met goede smaak’. Kom op zeg.

Het is absurd hoe slecht sekswerkers en andere mensen in de seksindustrie worden behandeld, puur omdat hun beroep over seks gaat. Deze mensen werken hard, betalen belasting en hebben daarbuiten een sociaal leven net als ieder ander. Iedereen die denkt dat erotische content maken makkelijk is heeft het nog nooit geprobeerd, en sekswerkers en seksuele content creators voorzien voor veel mensen in een belangrijke behoefte. Toch gaan bedrijven en de overheid met deze mensen en hun inkomens om alsof ze volledig verwaarloosbaar zijn.

Tijd voor normalisering

De zichtbaarheid die OnlyFans gaf aan sekswerkers en seksueel expliciete content creators had een positief, normaliserend effect kunnen hebben op sekswerk. Het had kunnen laten zien dat sekswerk en pornografie geen schimmige ondergrondse zaakjes hoeven te zijn, maar dat sekswerkers gewoon mensen met een beroep zijn net als ieder ander. Maar nee. De investeerders trappen hen achteloos op straat, een platform dat symbool stond voor sekspositiviteit zwichtte voor de stigma’s waar sekswerkers al tijden tegen vechten. Duizenden sekswerkers moeten voor de zoveelste keer op zoek naar een nieuwe manier om de eindjes aan elkaar te knopen.

Het moet echt eens afgelopen zijn met de demonisering van sekswerkers, escorts, mensen in de pornografie en alle andereN die in deze sectoren werken. Werk in de seksindustrie is legitiem werk. De content die zij aanbieden op internet is niet anders dan wat elke andere creator aanbiedt. Net zoals er niets mis is met gebruik maken van hun diensten, is er ook niets mis met het aanbieden ervan.

Tijd dat we sekswerkers het respect geven dat ze verdienen en we ze gaan behandelen zoals elke andere beroepsgroep. Sekswerkers hebben ook recht op stabiliteit en zekerheid. Sekswerk is werk!