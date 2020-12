Het neoliberale cohort is veel doortrapter en kwaadaardiger dan ik vermoedde. Het menselijk tekort, in dit geval het tekort in rechtvaardig handelen door de overheid ten opzichte van haar burgers, ik doel hier op de ‘toeslagenaffaire’, wordt door Rutte en zijn handlangers opgelost door de kans op ontdekking te verkleinen. Hoe? Door de sociale advocatuur te ontmantelen en tot een quantité négligeable te maken. Slim hé?

Ik pleit er dan ook hardop voor om bij de schadevergoeding voor de getroffenen in de ‘toeslagenaffaire’ een bedrag toe te voegen dat naar hun sociaal advocaten gaat, omdat deze onderbetaald en soms zelfs pro deo door zijn gegaan om recht voor hun cliënten te bereiken. Hulde alsnog. Want laten we eerlijk zijn, u denkt toch niet dat Asscher, Wiebes of Rutte dit zelf aangepakt en rechtgezet zouden hebben als lid van de ‘Ministeriële Commissie Aanpak Fraude’?

Het is natuurlijk niet alleen bij de toeslagenaffaire dat het ‘menselijk tekort’ van de overheid wordt blootgelegd.

Ook bij de bijstand, de WMO en jeugdwet wringt het al jaren. Er moest wat gedaan worden om de mondigheid van de burger te beknotten. Sander Dekker, de fris ogende buurjongen, mocht deze klus klaren. Hij legde zonder aarzeling de bijl aan de wortel van de sociale advocatuur.

Onder het motto van; je moet de ontsporingen bij de bron aanpakken en wat er dan overblijft kan tegen een hoger tarief door de sociale advocatuur worden opgelost. Oh, dat bekt toch lekker. Maar wat een kwaadaardige leepheid. Om het falen van de overheid bij de bron aan te pakken is het nodig dat zij voldoende bemenst wordt, zodat zij haar taak ook naar ook behoren kan uitvoeren.

Bij de belastingdienst was dit al duidelijk en ook al gesignaleerd door niet de eerste de beste. H. Tjeenk Willink als ik me niet vergis. Maar een grotere overheid komt niet voor in het neoliberale draaiboek. Dus de meest logische oplossing bij onderbezetting, extra mensen om fouten te voorkomen, ho maar.

Burgers daarentegen onmondig maken door de sociale advocatuur te slopen en zo het falen van de overheid te verbloemen, dat wel. Dit geldt natuurlijk niet voor de rijke burger die genoeg geld heeft om een advocaat te betalen, verschil moet er zijn. Dit is wat ik doortrapt noem.