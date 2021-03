Midden in de hitte van de verkiezingsstrijd gaan wij ook langs bij mensen die hier helemaal niet mogen stemmen, maar die juist wel gehoord moeten worden. Dinsdag spreken wij in ’s Gravezande de Europese arbeidsmigranten die in de kassen van het Westland werken. Het is hoog tijd dat hun werk- en woonomstandigheden verbeteren. De aanbevelingen van de commissie-Roemer mogen niet in een diepe la verdwijnen door het verkiezingsgeweld of onderaan de stapel belanden bij de formatie.

We zijn gewaarschuwd voor het vakantiepark waar de arbeidsmigranten zijn ondergebracht. De huisjes zijn in slechte staat, de schimmel zit er dik op de muren en voor 100 man zijn er maar twee oude wasmachines beschikbaar. Het is helaas een treffend voorbeeld van hoe veel van de 800.000 arbeidsmigranten die in Nederland wonen het stellen. Met de mensen die hier zitten willen we in gesprek, om ook hùn verhaal te horen.

Bij praatprogramma’s mag de directeur van Otto Workforce, Frank van Gool, immers steevast aanschuiven om de zogenaamde noodzaak van arbeidsmigratie voor onze economie te verkondigen en om de misstanden in de uitzendsector te vergoelijken. Dat mensen die voor zijn uitzendbureau werken in tentjes achter de bungalows op het vakantiepark slapen, dat ze dubbele diensten werken om genoeg te verdienen, en dat ze bij de daklozenopvang aankloppen als hij ze op straat schopt, dat vertelt Van Gool er nooit bij.

Door nul-urencontracten weten arbeidsmigranten nooit of ze wel kunnen werken deze week, en wat ze aan het einde van de maand overhouden. Soms keren ze zelfs terug met een schuld, omdat het uitzendbureau ze met een huurachterstand opzadelt. De 100 euro per week voor een smerig derdehands matras, in een onderkomen gedeeld met steeds nieuwe vreemden, moet immers wel altijd betaald worden.

De problemen zijn bekend, er liggen stapels rapporten. De oplossingen kennen we: maak arbeidsmigranten minder afhankelijk van hun baas door ze een normaal huurcontract te geven. Er is een Kamermeerderheid voor de aanbevelingen van de commissie-Roemer, met de verkiezingen in zicht lijkt D66 bijgedraaid en sputtert alleen de VVD nog wat tegen.

We hoeven niet te wachten tot na de formatie om aan de slag te gaan met het beter beschermen van arbeidsmigranten in Nederland en om goed werk voor iedereen de standaard te maken. Wij roepen demissionair minister Koolmees op om nu al te beginnen.

Kati Piri, PvdA kandidaat Tweede Kamer #5

Gijs van Dijk, PvdA kandidaat Tweede Kamer #8

Agnes Jongerius, PvdA Europarlementariër