Het beste nieuws van de week: wie gevaccineerd is tegen corona, kan het virus (bijna) niet overdragen op anderen. Lange tijd was dat nog maar de vraag, uit onderzoek blijkt nu dat een prik ook andere mensen beschermt. In het geval van Job is dat nogal relevant. Omdat hij nog geen 18 is, krijgt hij zelf geen inenting. Hij moet het dus hebben van de mensen om hem heen.

Ik tik deze column met een pijnlijke arm, want gister kreeg ik mijn prik. Dolblij kwam ik de sporthal binnen, toen het vaccin mijn arm binnenliep moest ik wat emoties wegslikken. Zo’n opluchting dat ik aan de beurt was!

Het ging vaak door mijn hoofd de afgelopen weken. Dat ik degene zou zijn die het virus zou overbrengen op mijn kwetsbare zoon. Dat Job in het staartje van een veel te lange lockdown alsnog door zijn moeder in gevaar zou worden gebracht. Ging hij eraan dood, dan was het mijn schuld.

Hoeveel mensen zullen leven met dit soort schuldgevoelens? Corona maakt niet alleen slachtoffers onder degenen die eraan overlijden.

Het andere goede nieuws is dat nieuwe Amerikaanse studies uitwijzen dat het Pfizer-vaccin heel geschikt is voor kinderen onder de 18 jaar. We wisten al dat het vanaf 16 mocht worden gegeven (maar niet in Nederland), als deze onderzoeken zijn afgerond komen nog jongere kinderen in aanmerking. Ze verdragen het middel goed en dragen het virus na de prik niet over. Hoe meer mensen zijn ingeënt, hoe minder voet Covid-19 aan de grond krijgt en hoe sneller de wereld weer van het slot af kan.

Onze begeleidsters die thuis met Job werken, zijn ook uitgenodigd voor een vaccinatie. Rob kreeg ’m afgelopen weekend al. Het stelt me allemaal gerust. Vooral als ik door de stad wandel en zie hoe steeds minder mensen zich nog aan de afstandsregels houden.

Job (17) is door een chromosoomafwijking verstandelijk en lichamelijk gehandicapt.