Beste Baudet,

Daar viel je weer even heel erg door de mand hè. Met die tweet van je. Over die vier Marokkanen die jouw ‘dierbare’ vriendinnen lastigvielen. Maar die vier Marokkanen bleken controleurs in burger te zijn. En die dierbare vriendinnen, irritante reizigers die hun kaartje niet wilden laten zien. Maar je was er als de kippen bij. En je greep je kans en je deed het. Je liet Nederland weer zien wat voor een kwaadaardige politicus je bent. Bravo!

Beste Baudet, laten we het eens hebben over je tweet. Je noemt het overgrote deel van de Nederlanders kinderlijk naïef. Gelukkig val ik daar niet onder, omdat ik zeker weet dat jij mij nooit als Nederlander zal zien. Maar wat een kwetsende woorden om te tweeten over je landgenoten.

Je zegt ook dat we ons, ik bedoel die kinderlijk naïeve Nederlanders, moeten losbreken van politiek correct gelul. Losbreken van politiek correct gelul? Wil je dat Nederlanders, net als jij, ook gaan liegen? Voor mij heeft politieke correctheid te maken met fatsoen. Wil jij dat Nederlanders onfatsoenlijk worden? Wat is dat toch met politici zoals jij en hun afkeer van politieke correctheid?

Je tweet ook ‘red dit land’. En dat vind ik misschien nog wel de engste drie woorden in de tweet. Want er zijn legio voorbeelden te noemen van hele enge mensen die ooit precies dit ook zeiden. En toen zijn er hele enge dingen gebeurd.

Beste Baudet, heb jij enig idee in wat voor land je leeft? Ik sluit mijn ogen niet voor de dingen die niet goed gaan, maar ik weet wel dat we in een fantastisch land leven. En dat we er samen wel uitkomen. Als we maar in samen geloven. Want Nederland is een land van kansen en mogelijkheden. Een land vol van verschillende kleuren en geuren. Een land waar ik kan leven in een straat met mensen afkomstig uit allerlei uithoeken van de wereld. Een land waarbij we als samenleving tot één van de gelukkigste en rijkste van de wereld behoren.

Dus beste Baudet, ik vraag me af, waar ligt voor jou het gevaar? Bij die vier Marokkanen, die controleurs blijken te zijn? Of bij een politicus die een kwaadaardige, leugenachtige tweet verspreidt. Waarin hij laat zien geen vertrouwen te hebben in de rechterlijke macht, op een minderwaardige manier over Nederlanders schrijft om op die manier, over de rug van minderheden, politiek te bedrijven?

Ik weet het antwoord wel.

En beste Baudet, nu we het toch over Marokkanen hebben. Deze Marokkaan gaat vanaf 9 februari weer het theater in met de voorstelling MABROUK. Waarbij elke avond met honderden mensen 50 jaar Marokkaanse migratie wordt gevierd. Want zo lang zijn wij er al. Dus, beste Baudet, je kan Nederland van van alles willen redden, maar wij gaan niet weg. Wij blijven hier.

Liefs,

Nasrdin