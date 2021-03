Beste Mark Rutte,

U zult het nogal druk hebben met de coronacrisis, dus ik dacht ik schrijf hem vast voor u. Uw overwinningsspeech. Niet dat ik op u ga stemmen, maar u wordt waarschijnlijk wel mijn premier. Dus kan ik u maar beter helpen aan een visie. Uw breekbare vaasje ligt in duizend scherven aan uw voeten, maar gelukkig kunt u lijmen als geen ander. In deze polder vol narcisten en betweters weet u al 10 jaar een stabiele regering te vormen. Daarom krijgt u op 17 maart niet mijn rode bolletje, maar wel mijn zege. Op voorwaarde dat u deze speech woord voor woord overneemt, natuurlijk. Ik geef toe, hij is van Fidel Castro-achtige lengte, maar er is nogal iets aan de hand, vindt u ook niet?

Lieve Nederlanders,

Allereerst bedankt voor jullie vertrouwen. Ik realiseer mij heel goed dat ik deze keer niet alleen stemmen van rechts heb gekregen, maar van veel Nederlanders die een pragmatisch en gematigd geluid in de politiek willen. Dit laatste kabinet Rutte wordt dan ook geen rechts kabinet, het wordt geen links kabinet: Rutte IV laat zich niet gijzelen door politieke dogma’s.

Want wat hebben we ons laten verleiden tot het creëren van schijntegenstellingen: was je voor het milieu, dan was je links, was je voor de economie, dan was je rechts; was je voor regulering door de overheid, dan was je links, was je voor een vrijemarkteconomie dan was je rechts. Maar een gezonde economie kan natuurlijk niet zonder een gezond milieu en het kapitalisme overbemest zichzelf zonder overheidsbemoeienis. Zonder regulering kun je straks alleen nog maar boodschappen doen bij Amazon. Zonder regulering krijg je geen éénpartijenstelsel, maar een éénbedrijvenstelsel. Beste mensen, Rutte IV wordt een rationeel kabinet, dat wetenschap verkiest boven onderbuik, lange termijn boven waan van de dag en van samen boven ik.

Samen. Maar waar dan? Eerst viel de kerk weg als plek waar we elkaar ontmoetten, toen deden we boodschappen vanachter de laptop en nu komen we elkaar ook niet meer tegen op de werkvloer. Contact is de mortel van onze samenleving. Zonder mortel stort het huis in. Mensen die alleen maar naar een beeldscherm kijken ontwikkelen bovendien sneller waanideeën. Om te voorkomen dat straks half Nederland gelooft dat ik wekelijks kleuters misbruik in de kelder van Jesse Klaver, zet Rutte IV breed in op sociale cohesie. Daarom investeren we in publieke ruimte waar we gedachten uit kunnen wisselen, kunnen dromen en verbeelden. Die ruimte heet cultuur. Rutte IV komt met een groot herstelplan voor de cultuur- én sportsector.

En dan die andere primaire levensbehoefte die ik in mijn liberale puberjaren heb geduid als linkse hobby: natuur. De behoefte aan natuur is niet rechts, niet links, die behoefte is menselijk. Tijdens de coronacrisis hebben we meegemaakt hoe belangrijk de groene ruimte is voor ons welzijn. Maar we ontdekten ook dat we de natuurgebieden niet meer in konden omdat ze vol zaten. Ondertussen verdwijnt ons landoppervlak onder logistieke parken. Er sterven jaarlijks 12.000 mensen in Nederland vroegtijdig door luchtverontreiniging. We kunnen niet enerzijds de economie stilleggen voor een virus en anderzijds de duizenden milieudoden afdoen als collateral damage. De landbouwsector kan daarbij niet langer buiten schot blijven. 75% procent van alle virussen, van corona tot Q-koorts, ontstaan door onze omgang met dieren. Met 113 miljoen stuks vee leven we in Nederland op een virologische tijdbom.

Daarom gaan we boeren stimuleren om over te schakelen op kleinschalige en biologische landbouw. Uiterlijk in 2028 wordt voor alle dierlijke producten die in Nederland te koop zijn de standaard biologisch. In aanloop daarnaartoe vervalt de BTW op dierlijke biologische producten, vleesvervangers en veganistische zuivel. Het totale Nederlandse natuuroppervlak wordt voor 2035 verdubbeld van 15% naar 30%. Er komt een accijns van 21% op kerosine en 9% op alle internetaankopen. Dit geld gaat rechtstreeks in een fonds dat landbouwgrond opkoopt ten bate van natuur en woningen. De regie over de ruimtelijke ordening gaat terug naar de landelijke overheid.

En dan de crisis die niet alleen onze economie, maar ons volledige land bedreigt: de klimaatcrisis. Op de rechterflank lopen nog steeds mensen rond die het probleem ontkennen. Maar laten we het heel simpel maken. Je zit met 10 mensen in een vacuüm ruimte van 50 kubieke meter. En het zijn alle tien kettingrokers. Dan kun je twee dingen doen. Je besluit met zijn allen om te stoppen met roken of je Googelt net zo lang totdat je ergens een wetenschapper vindt die zegt dat sigarettenrook minder schadelijk is dan gedacht. De atmosfeer is een gesloten ruimte. We kunnen die ruimte niet ventileren. We moeten onze peuken uittrappen.

Nu is het zo dat wij niet de enige roker zijn. We gaan natuurlijk geen miljarden investeren om het braafste jongetje van de klas te zijn terwijl Bolsonaro even vrolijk het Amazonegebied in de as legt. Voor internationale problemen zijn geen nationale oplossingen. Als we erkennen dat de tropische wouden een cruciale factor zijn in onze zuurstofvoorziening, dan moeten we deze landen ook behandelen als leverancier: het moet rendabel worden om met je tengels van het bos af te blijven. Daarom komt er een Europees fonds dat tropische landen ondersteunt in het behouden en herstellen van het regenwoud. Vóór 2030 moet het bosoppervlak in landen als Brazilië en Indonesië hersteld zijn van het niveau van 2005, in 2040 moet het hersteld zijn naar het niveau van 1995. Een deel van dit fonds wordt aangewend om een leger aan boswachters op te leiden en er worden projecten ontwikkeld op het gebied van ecotoerisme. Maar ook op andere gebieden gaan we het klimaatprobleem grensoverschrijdend te lijf. De VVD geeft geen cent uit aan peperdure waterpompen zolang de zware industrie en huishoudens in Oost-Europa nog afhankelijk zijn van steen- en bruinkool. Met de miljoenen die we uitgeven aan huizen van het gas afhalen, helpen we een land als Bosnië in een paar jaar van zijn bruinkoolverslaving af. Tot slot is Nederland vanaf 1 januari 2022 geen belastingparadijs meer voor bedrijven die in verre oorden arbeiders uitbuiten en klimaatwetgeving omzeilen.

Met al onze klimaatvrees moeten we wél uitkijken dat onze klimaatoplossingen geen biodiversiteitsproblemen worden. Daarom wordt er onder Rutte IV geen zonnepaneel in een weiland geplaatst zolang er nog een dak over is. Nederland is te klein om vol te stampen met windmolens. Windmolens op zee hebben 2 keer zoveel rendement als op land. Daarom worden ze vanaf nu alleen nog op zee gebouwd; Doelstelling is om in 2050 twee keer zoveel windenergie op zee te produceren dan Nederland nodig heeft. We worden dan netto exporteur. Nederland gaat niet hals over kop van het gas af maar investeert meer in onderzoek en ontwikkeling van waterstof als vervanging van gas.

En dan: de vluchtelingenstroom. Ook hier worden links en rechts tegenover elkaar uitgespeeld. Maar stel, ik zeg tegen de achterban van Jesse Klaver, weet je wat ik doe? Ik stel de grenzen open voor 17 miljoen Nigerianen in 2022. Waarschijnlijk trapt dan ook bakfietsend en veganistisch Nederland op de rem. Ook voor onze linkse vrienden ligt er ergens een grens. En ergens op die grens ligt er een verdronken jongetje op een strand of wordt er een schattig Afghaans meisje uitgezet dat het zo leuk doet op de lokale hockeyclub. Meer immigranten toelaten lost het probleem niet op. Meer immigranten tegenhouden ook niet. Wat echt moet veranderen is dat we in de Primark een shirt kunnen kopen voor €3,-. Wat echt moet veranderen is dat de Europese markt met accijns en landbouwsubsidies de concurrentiepositie van Afrikaanse en Aziatische landen ondermijnt. Net zoals biologisch eten een vanzelfsprekende ondergrens moet worden, moet eerlijke handel dat ook worden. In een globaliserende economie draagt de welvaart van de ander bij aan die van ons.

Voor wat betreft de leefomstandigheden in vluchtelingenkampen in Griekenland en Italië: dit is beneden onze waardigheid. We kunnen de zorg over de kwetsbaarsten der aarde niet toevertrouwen aan landen als Libië en Turkije. Daarom wil Nederland een lans breken voor een verlichting van de schuldenlast van mediterrane landen van 60%, indien zij een systeem van opvang realiseren voor vluchtelingen waarin onderdak, scholing en gezondheidszorg naar Europese maatstaven geregeld zijn.

Tot slot de winkeliers en de horecaondernemers. De meesten van jullie zijn in de coronacrisis ongelooflijk hard geraakt. Daarom komt er met ingang van 1 september 2022 een vrijstelling van het betalen van huur aan je verhuurder, die gelijk staat aan het aantal maanden dat je bedrijf gesloten is geweest. Het kan niet zo zijn dat de ene sector wel gevraagd wordt om offers te brengen en de andere niet.

Ben ik nu een communist geworden? Nee. Ik ben ook geen socialist. Ik ben een liberaal die heeft ingezien dat macht altijd een tegenmacht nodig heeft. Dat een terugtrekkende overheid niet per se meer vrijheid betekent, maar kan leiden tot een dictatuur van het kapitaal. Een dictatuur die slecht is voor ons klimaat, ons onderwijs, onze zorg én onze lokale ondernemers. Daarom kiezen we voor coalitiepartners die willen helpen onze liberale en open samenleving te behouden. En eigenlijk beste mensen, is dat aartsconservatief!