Stel je voor ik zeg tegen jou: jij bent zo lelijk dat jouw spiegel zich voor jou schaamt. Dan zou je beledigd kunnen zijn. Je zou zelfs ruzie met mij kunnen maken. Maar als ik tegen jou zou zeggen: Jij bent net zo lelijk als de buitenaardse wezens van Jupiter, dan zou je dat waarschijnlijk negeren. Je zou kunnen denken: deze heeft ze niet allemaal op een rijtje, ik neem hem niet serieus.

Maar beide beweringen zijn onzin. Geen enkele spiegel zal zich voor jou schamen en er zijn waarschijnlijk geen buitenaardse wezens op Jupiter. Laat staan dat je erop zou lijken. Het is alleen makkelijker om iets te negeren als het pure onzin lijkt.

Wanneer Wilders zegt dat Kaag een sympathisant is van de Islamitische Staat, dan is dat pure onzin. Er is niet eens een schaduw van een greintje van de mogelijkheid dat het waar is. Dus waarom zou je op die bewering ingaan? Kaag deed dat wel en ze deed dat als volgt:

“U weet niet wat u doet met de integriteit en de veiligheid van mensen. Ik veracht uw woorden, met alle kracht die ik in mij heb. Ik sta voor het kabinetsbeleid, de rechtsstaat en de plicht om soms het moeilijke te doen. U zult dat nooit weten.”

Dat is een hele mooie reactie. Hij is puur, vanuit het hart en met passie gebracht. En de reactie van Wilders? Hij gaf aan dat hij de daden van Kaag veracht. Vervolgens spraken ook Rutte, Hoekstra en Klaver hem aan op zijn woorden, maar het maakte geen enkel verschil. En dat is het hele punt. Je zou woorden kunnen gebruiken zo mooi, dat ze de sterren aan de hemel doen knipperen uit jaloezie, maar het zou niks uitmaken. Hij zou waarschijnlijk zeggen dat je knettergek bent, of een bedrijfspoedel.

Wanneer is Wilders ooit zodanig aangesproken op zijn woorden dat hij daarop aangaf dat hij er misschien wel naast zat? En dit geldt trouwens voor alle politici. Als je een jaar lang discussies en debatten voert en je hebt in die tijd niet één keer iemand anders gelijk gegeven, dan zit je daar verkeerd. Niemand heeft altijd gelijk. Maar als je daarnaast ook nog mensen in hokjes stopt en je best doet om aan te geven dat het ene hokje minder waard is dan het andere, dan verdien je het niet om serieus genomen te worden. Dan verdien je het om genegeerd te worden.

Dat is de enige oplossing. De volgende keer dat Wilders in een debat iets roept, gewoon negeren. Als hij de microfoon neemt en een Kamerlid beledigt, gewoon negeren. Hij schoffeert een hele bevolkingsgroep? Gewoon negeren. Hij noemt het parlement nep, beledigt de premier en tapdanst in zijn boxershorts op de Grondwet? Gewoon negeren. Hooguit zou je een bandje kunnen opnemen waarop krekels te keer gaan en dat je dat afspeelt wanneer hij klaar is met praten. Maar dat was het.

Dit geldt voor de mensen in de Tweede Kamer. Leden van het kabinet kunnen hem niet negeren, maar kunnen wel op een andere manier reageren. Zonder emotie en zo droog als menselijkerwijs mogelijk.

Als Wilders aangeeft dat je een terrorist bent, dan vraag je of hij die informatie wil delen met de nationale coördinator terrorismebestrijding en veiligheid. Als hij vraagt of je denkt grappig te zijn, dan vertel je hem dat jouw levenspartner/tante/buurvrouw jou heeft verzekerd dat je dat niet bent.

Misschien dat Rutte en Kaag samen kunnen oefenen, zodat ze immuun worden voor zijn beledigingen. Dus dat Rutte tegen Kaag zegt: ‘Ik weet niet of ik jou Kaag of Bontkraag moet noemen, jij IS lover’. En dat Kaag vervolgens droog zegt: ‘Noem jij mij maar premier’.

Dit zal uiteraard niet zonder gevolgen blijven. Als hij consequent wordt genegeerd, dan zal Wilders steeds verder gaan met zijn provocaties om maar een reactie te krijgen. Want het zijn die reacties die hem aandacht en legitimiteit geven. Als dat uitblijft dan zal hij steeds meer de media opzoeken om aan te geven dat al die mensen die op hem hebben gestemd, worden genegeerd. Zijn uitlatingen zullen nog radicaler worden en hij zal waarschijnlijk de wet weer breken om vanuit die positie – als slachtoffer – het parlement, de rechtbank en rechtstaat aan te vallen.

Als dat niet werkt dan zal hij in wanhoop een coalitie willen vormen met andere radicaal rechtse partijen. Maar als het zwijgen unaniem is en de krekels oorverdovend, dan zullen andere partijen eieren voor hun zetels kiezen.

Bovenstaande kan niet het enige zijn dat je doet. Er zijn namelijk inderdaad heel wat mensen die op hem hebben gestemd. Dus als er een voorstel van hem komt (ik zeg hem, want hij is de partij) en het is een goed voorstel, dan kan je gewoon voor stemmen. Hij zit daar namelijk om de regering te controleren en mee te helpen met het indienen van goede voorstellen om het land te verbeteren. Als een voorstel van hem dat doet, dan kan dat in stilte worden geaccepteerd.

Wat je daarnaast moet doen is zijn achterban onderwijzen. Als je bijvoorbeeld, na twee wereldoorlogen die Europa in puin hebben achtergelaten, niet uitgelegd krijgt dat een verenigd Europa beter is dan ieder voor zich, dan moet je een ander beroep kiezen. En als je niet uitgelegd krijgt dat als wij niet meer mensen in ons land toelaten, de verzorgingsstaat uitsterft, waar ben je dan mee bezig? Het aantal mensen dat geboren wordt in Nederland staat in schril contrast met wat wij nodig hebben om onze levensstandaard in de toekomst op hetzelfde niveau te houden.

Als al het bovenstaande niet wordt gedaan, dan heeft ook dat gevolgen. Want waar wij nu in zitten is misschien technisch gezien een recessie, maar het is geen crisis. Het is geen depressie. Als de prijzen bijvoorbeeld blijven stijgen en de inflatie op hol slaat, dan moet de rente omhoog om dat tegen te gaan. Al die miljarden die in economieën wereldwijd zijn gepompt, die gigantische schulden, worden dan onhoudbaar. Bedrijven vallen om als ware het dominostenen. Landen, zoals in Zuid-Europa, zullen breken en het kan mogelijk jaren duren voor er zelfs maar licht aan de horizon verschijnt. Dit is een doemscenario, maar juist de politiek moet zich voorbereiden op elke mogelijke ramp.

En wat gebeurt er in het hierboven beschreven scenario? Mensen stemmen niet noodzakelijk op wat goed voor ze is, maar wat ze dènken dat goed voor ze is. Daar zit soms een wereld van verschil tussen. Hitler zei over de beurscrash van 1929 en de crisis die daarop volgde dat het de gelukkigste tijd van zijn leven was. Want daar waar hij eerst een grap in de marge was, werd hij daarna de sterke man die alles wel op zou lossen. Ja, hij zou wat eieren breken, maar de economie zou worden gered. Nou vergelijk ik Wilders niet met Hitler, want er zijn meer verschillen dan overeenkomsten, maar je ruimt je tuin op wanneer de zon schijnt, niet wanneer het stormt.