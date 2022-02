Bevries de gasprijs op een lager niveau, overweeg rantsoenering

Het gaat er om de bestaanszekerheid van iedereen te beschermen want we hebben elkaar nodig om overeind te blijven

Hoe dit precies afloopt, valt op deze trieste ochtend niet te zeggen, maar wel dat geen Nederlander in zijn leven ooit zulk een oorlogsgevaar heeft meegemaakt. Het is nu niet te voorspellen hoe we er over een maand voorstaan. Wel is één ding duidelijk: economisch zijn we nu in oorlog. Daarom moeten er onmiddellijk maatregelen genomen worden om de bevolking tegen de gevolgen daarvan te beschermen zoals dat ook het geval was tijdens de lockdowns.

Het gaat er om de bestaanszekerheid van iedereen te beschermen want we hebben elkaar nodig om overeind te blijven. Het mag niet gebeuren dat iemand als gevolg van deze toestand geruïneerd raakt. Een totale economische boycot van Rusland is onvermijdelijk. Al was het alleen maar om de wereld te laten zien dat zulke agressie niet straffeloos blijft. Anders hebben we straks meer van zulke oorlogen.

Het zal niet lang duren voor de toevoer van gas uit Rusland stopt. Daarom moet de regering nu de gasprijs op een lager niveau vaststellen maar tegelijkertijd ook iedereen een rantsoen toewijzen want anders houden we waarschijnlijk te weinig energie over voor essentiële bestemmingen. Regeringen zeggen nu dat er geen tekort aan gas dreigt, maar dat is grootspraak. Er bestaat kans dat er ook rantsoenering van elektriciteit en benzine van komt.

Wellicht zijn ook andere prijsstops noodzakelijk. En maatregelen om een ineenstorting van de effectenbeurs te voorkomen, misschien zelfs een voorlopige sluiting mocht de huidige daling overgaan tot een crash. Bevries ook de handel in goud.

Deze rantsoenering was in de Tweede Wereldoorlog uitvoerbaar. Nu moet het ook lukken. Als de situatie nog ernstiger wordt, ligt het vormen van een nationaal kabinet op zo breed mogelijke basis voor de hand. Het is duidelijk dat partijen die Rusland steunen, met name PVV en FvD in zo´n kabinet geen plaats verdienen. Zij horen thuis in politieke quarantaine.

Van een verbod of van alles wat op censuur lijkt, kan geen sprake zijn. Wij moeten ons voorbereiden op een vluchtelingenstroom. Over de verdeling van de vluchtelingen over de lidstaten van de NAVO en de EU dienen eerlijke afspraken te worden gemaakt.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

