Een minuut leestijd: Is het niet logischer om juist daar te beginnen met vaccineren? In landen waar mensen opeengepakt in kleine huizen wonen? Met onvoldoende ziekenhuizen en minimale aantallen IC-bedden?

Goed nieuws en slecht nieuws van Bill Gates, geïnterviewd door de hoofdredacteur van The Economist. Om met het goede te beginnen, volgens de oprichter van Microsoft en filantroop, is er eind 2021 genoeg vaccin om de Covid 19 er wereldwijd onder te krijgen.

Het slechte nieuws is dat er eerst nog miljoenen mensen zullen sterven, boven het normale sterftecijfer. Niet in de eerste plaats door corona; 95% van de oversterfte zal andere doodsoorzaken hebben: de economische malaise, de instortende medische hulp, honger, met name in arme landen.

Gates meldt meer specifiek dat er eind 2021 een redelijk effectief vaccin is dat in massaproductie gemaakt en wereldwijd ingezet kan worden. Hij heeft met zijn stichting al 350 miljoen dollar geïnvesteerd in vaccins tegen corona, naast de miljarden die hij inzette om ziektes als aids en malaria te bestrijden. Door complotdenkers wordt hij ervan verdacht het virus zelf te hebben verspreid om de wereldbevolking met 15% uit te dunnen. Fijne James Bond-verhalen.

Wat is de boodschap achter de boodschap? Dat we ons zorgen moeten maken over wie het vaccin het eerst krijgt en of het voor arme mensen ook betaalbaar zal zijn. De officiële dodencijfers in Afrika en India worden als weinig geloofwaardig beschouwd, de ramp is daar vele malen groter dan regeringen in die landen willen toegeven. Met name daar zal de collateral damage enorm zijn.

Een echte oplossing heeft Gates niet. Hij is nog van de oude stempel qua ontwikkelingshulp en roept rijke landen op om maar vooral vaccins in te kopen voor de arme landen. Zo is de race om het virus ook een zaak geworden van politiek en geldelijk gewin. Dat zijn zaken die we echt moeten vrezen.

Patenten op Covid 19-vaccins moeten worden verboden maar wie gaat dat doen? De machtigste staten hebben momenteel leiders die zich vooral nationalistisch opstellen en met hun ‘ikke, ikke en de rest kan stikken’ en zij zullen er weinig moeite mee hebben het arme gedeelte van de wereldbevolking tot ver in 2022 laten wachten op het vaccin.

Is het niet logischer om juist daar te beginnen met vaccineren? In landen waar mensen opeengepakt in kleine huizen wonen? Met onvoldoende ziekenhuizen en minimale aantallen IC-bedden? Met economische malaise, gebrek aan mondkapjes en goede ventilatie? Met onvoldoende Ruttes en Irma’s voor een beetje fatsoenlijke voorlichting?

Een minuut voor twaalf: het is nog niet te laat voor menselijkheid.