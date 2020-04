Laten we vaststellen dat de kunstsector aan zeer veel mensen in Nederland werk verschaft en, nog belangrijker, levensvreugde. In deze sector wordt marginaal verdiend en maximaal gepresteerd.

De sierteelt daarentegen lijkt mij geen activiteit van enorm maatschappelijk belang. Alhoewel bloemen vreugde kunnen brengen, is het ook een activiteit waar immens veel geld mee wordt verdiend. Er werken vooral tijdelijk ingehuurde Europeanen en de oogst wordt voor het grootste gedeelte naar het buitenland geëxporteerd en niet met de bolderkar. Je kan je afvragen hoe goed dit voor het milieu is. Dus credo is, maximaal verdienen met een minimale inzet mensen.

En wat wordt mij deze week via de tv medegedeeld door een zeer zelfingenomen minister van Landbouw die, nadat Europa eerdere steun voor sierteelt en vissers afwees, nu de Nederlandse regering zo gek heeft gekregen om 650 miljoen euro ja, 650 miljoen, dat is bijna twee keer zoveel als de gehele cultuursector, aan de frietaardappeltelers en ja, toe maar, de sierteelt ter beschikking te stellen.

Doel van de subsidie aan de cultuursector is om de fundamenten van het cultuuraanbod in stand te houden. Deze visie heb ik niet van Schouten als verantwoording voor het bedrag voor de sierteelt gehoord. Ik hoop dat het in de vorm van een lening is. Zou het om niet zijn, dan zouden we hier te maken hebben met de grootste toegestane roof uit de schatkist die ik me kan herinneren.

Wordt er naar verdiensten en vermogen gekeken van deze nogal zeer ‘goed bij kas’ zijnde groep ? Ik denk het niet, alleen omzetverlies is een ijkpunt, voor zover ik het heb begrepen. De hele cultuursector slechts 350 miljoen en de in weelde badende siertelers cum suis 650 miljoen. Wat is de ratio?

De telers eten er zelf geen boterham minder om als dit nog 10 jaar zou duren. Terwijl de massa werknemers in de cultuursector vaak nu al, of zeker over 2 maanden de bijstand in moeten. De zelfingenomen houding van Schouten is dus terecht.

En weer is de Nederlandse burger door de boeren samen met het ministerie van Landbouw een oor aangenaaid. Ze lachen zich gek daar. Draaiboek was eerst Van Engelshoven het goede nieuws laten brengen, het is maar wat je goed noemt, en daarna later op de avond Schouten samen met een burgemeester die overliep van ‘flowerpower’ de genadeklap laten uitdelen. 650 miljoen voor de siertelers.

O ja, ik heb zelden een minister (Van Engelshoven) minder overtuigend horen uitleggen dat de miljarden die Duitsland voor de cultuursector heeft gereserveerd, eigenlijk van de zelfde waarde is als de 350 miljoen die Nederland nu heeft uitgetrokken. Beste Ingrid, dat is het niet en wordt het ook nooit. Oh en ja, vergeet niet dat de sierteelt een hele goede klant is van… u raadt het al… de KLM.

Voeg daarbij de reclames op tv om het geschonden blazoen van de agrarische sector met compleet valse beeldvorming te herstellen en ik vraag me af of de nadenkende burger zich zo langzamerhand niet afvraagt hoe ze dat allemaal betalen, die arme noodlijdende boeren. Nou, laat ik u even bijlichten. Er is geld in overvloed in de agrarische sector. Wist u dat bijna 1 op de 5 agrariërs miljonair is, 18 procent dus? Voor alle Nederlandse burgers staat dat percentage op 1,5 procent. En daar zitten de boeren al bij.