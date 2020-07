Han van der Horst

We gaan met tien onbekenden aan tegen elkaar geschoven tafels kapsalon eten om twee uur in de nacht

De demonstrerende boeren voerden actie tegen een volgens hen onberaden veevoermaatregel van minister Schouten maar zij brachten er een onderliggende boodschap bij van veel groter betekenis: die ging over de coronaregels.

Afgelopen donderdag en vrijdag waren zij steeds rond hun trekkers bijeen. Zowel voor het Binnenhof als op de startbaan van vliegveld Eelde en op door hen bezette snelwegen, trokken zij zich van de anderhalvemeterregel niets aan. Dat lieten de journaals en de actualiteitenrubrieken duidelijk zien.

De politie nam dit alles waar en gedroeg zich heuselijk. Van verbaliseren was geen sprake. In Den Haag wisten de boeren door te dringen tot de toegang van het Binnenhof zodat hun spreekkoren en hun toeters doordrongen tot ‘s lands vergaderzaal. Daar kregen zij gehoor van VVD en CDA die bij motie minister Schouten probeerden te dwingen het door de boeren aangereikte alternatief voor haar maatregel stante pede door te rekenen. In Den Haag liet de kakelvers aangetreden burgemeester Van Zanen een hele hoop politie aanrukken maar die trad niet op.

Verleden week nog ramde de Haagse kit er ongenadig op nadat een groep demonstranten als hooligans en relschoppers was gedefinieerd. Nu was de houding geheel anders.

Daarmee leren de boeren en de buitenlui aan de burgers een belangrijke les: heb schijt aan de anderhalve meter afstand. Leef, dans en geniet. Het kan toch niet zo zijn dat voor agrariërs andere regels gelden dan voor wie zich nog meer in het Koninkrijk der Nederlanden bevinden. Nee, de interactie tussen de telers van ons voedsel en de essentiële helden aan wie wij onze veiligheid hebben toevertrouwd, die prachtige interactie liet duidelijk zien: de coronasoep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend, ja hij is zelfs koud geworden. Het hoeft allemaal niet zo. Doe wat je wil, trek met je makkers door de stad. Organiseer een vrijgezellenavond en maak de passanten wijs dat je bezig bent met een recordpoging huggen.

En als een boa kwaad naar je naam vraagt zeg je gewoon: “Ik ben Jan (of Anna) de Boer. Ik mag dat”. En eventueel trek je hem zijn mobiel uit zijn handen en tikt daarin: “De koe ontzorgt. De boer verzorgt. De overheid maakt bezorgt”. Of gewoon “links = kut”. Dat is natuurlijk ook altijd goed. Hij zal dat zeker waarderen, die boa, of die politie-agent. Die maken graag grappen met agrariërs. Dat is bekend. Wij burgers maken voortaan ook grappen.

Fuck the police scandeerden de demonstranten in Amsterdam een maand geleden op aangeven van Akwasi, die steeds uitriep: "Je hoort het mij niet zeggen". Het bleef daar bij woorden. De boeren maken er werk van.

De tijd van het grote gedogen is begonnen. Leve de vrijheid.

Vlak trouwens die FC-Utrecht fans niet uit met hun honderden bij Wesley Sneijder voor de deur. We benoemen de hooligans tot ereboeren.

Boeren bij elkaar

Boeren met zijn allen voor de deur in Eelde