Ze zijn bij Joop al aan eerder aan de orde gekomen, de gruwelijke beelden in het slachthuis Gosschalk in Epe (Gld), waarna de NVWA dit bedrijf sloot (tijdelijk) en afnemers als McDonald’s, Albert Heijn, Boni en Jumbo overstapten op een andere slachterij (tijdelijk?). Want wie wil er geassocieerd worden met die gruwelijke beelden? Dat geldt ook voor de NVWA, die in het verleden laks en ongeïnteresseerd handelde – terwijl haar eigen medewerkers nota bene geregeld worden bedreigd – als er geen gruwelbeelden viraal gingen. Geen principieel besluit dus, in andere slachterijen kunnen immers dezelfde misstanden optreden. Ook dat is hier al aan de orde geweest.

Gosschalk is geen incident. Het is deel van een systeem dat Nederland als de tweede agrarische exporteur ter wereld wil houden. Dat betekent geen of slecht toezicht en geen of slechte handhaving. Zeer late reacties van de overheid en haar onwil tot het scheppen van wetten en regels. Niet alleen landelijk, maar ook lokaal. De gemeente Epe is bang voor het verlies van werkgelegenheid bij Gosschalk. Locale agenten elders hinderen journalisten die een massale stalbrand willen bezoeken en kijken de andere kant op als een boze trekker de maximumsnelheid ruimschoots overschrijdt.

Het systeem treft niet alleen dieren, maar ook mensen. Denk aan de arbeidsmigranten die nauw op elkaar wonen in pensions, in krappe busjes worden vervoerd naar hun werk, waar het volgens dierenartsen onmogelijk is om 150 cm afstand te houden. Die arbeidsmigranten hoeven niet naar de disco om corona op te lopen. Je zou denken dat boeren geïnteresseerd zijn in wat er gebeurt als ‘hun’ dieren zijn verkocht. En als burger, in de omstandigheden waaronder mensen in slachterijen werken. Maar zoek op het internet en constateer hoe de boerenorganisaties hierover oorverdovend zwegen en zwijgen. Met name op hun eigen sites blijken ze vooral met zichzelf bezig, als de vermoorde onschuld die zo hevig wordt miskend door de slappe overheid en het onwetende publiek dat zich laat misleiden door het nepnieuws van milieuterroristen.

Door die almaar vermoorde onschuld moest ik weer denken aan de misstanden die twee jaar geleden in een Boxtelse varkenshouderij werden geconstateerd door een actiegroep. Meat the victims, in rond Nederlands. Meteen had ik destijds het gevoel, in hun taal: ‘with friends like these, who needs enemies’? Het was geen slimme en alles onthullende undercoveractie. Neen, met wel erg veel mensen lokaalvredebreuk plegen en slecht en onduidelijk communiceren met de media. Hierdoor had niemand het meer over de aangetoonde misstanden, waardoor de boer in kwestie niet ter verantwoording werd geroepen en boeren in het algemeen niet werd gevraagd om te reflecteren op dit soort misstanden.

Integendeel. Velen zijn het vergeten, maar Boxtel was de aanleiding voor het oprichten van Farmers Defence Force ‘tegen de terreur van milieuactivisten’.

Uiteraard heeft FDF in haar twee jaar van bestaan, gemeten met de criteria van de Nationaal coördinator Terrorisme en Veiligheid, alle acties van milieuactivisten sinds het begin dezer eeuw tezamen ruimschoots in terreur overtroffen. Dan mag de organisatie niet deren. Behalve agressief en intimiderend – FDF’ers brengen graag ‘bezoekjes’ aan dissidente collega’s – is de organisatie ook inconsequent. Ze voeren deze dagen actie tegen het Wob-verzoek van Omroep Gelderland aan het ministerie van LNV om de dieraantallen van veehouders in de provincie openbaar te maken. Geen pottenkijkers! Maar hebben op vrijdag 25 juni zelf een Wob-procedure aangespannen inzake het overleg dat het Ministerie van LNV voert over het stikstofbeleid. Juridische procedures, dat is ook meer de aanpak van BoerBurgerBeweging, de politieke arm van FDF.

Tijdens de watersnoden in Limburg en elders werd van diverse kanten gewezen op de houding van de boerenorganisaties in de periode na de overstromingen van 1993-1995. Die wilden geen dijkverzwaring en bestreden dat boerenland werd aangewezen als overloopgebied. Neen, de rivieren moesten maar worden uitgediept. En toen ze niet konden tegenhouden dat er overloopgebieden kwamen, eisten ze dat de waterschappen voorkomen dat die volstromen.

Wie de goden willen verderven, slaan ze eerst met blindheid.