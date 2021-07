Wij hebben als Nederlanders het idee dat we in een vredig, welvarend en niet alleen een vlak maar ook egalitair land wonen, gevrijwaard van corruptie. Tijdens mijn lange, uitgezette wandelingen in de buurt van Renswoude, een gemeente waar ook een deel van de Grebbelinie doorheen liep, heb ik niet alleen het landschap maar ook de welvarendheid van deze gemeente kunnen aanschouwen. Ik liep kilometers over bospaden, maar ook asfaltwegen, waaraan in mijn herinnering het ene paleis naar het andere was opgetrokken, met oprijlanen daarbij. Helaas werden deze paleizen vaak ontsierd door de grote stallen die erachter stonden. Ik kon niet altijd opmaken of het nu varkensboeren of koeienhouders waren.

Vergeleken bij de stad waar ik woon, hebben deze mensen een lebensraum, om nogal jaloers op te zijn. Maar de stallen erachter gaven me toch een beetje ongemakkelijk gevoel. Want hoe gezond is dat? Tegenwoordig wonen varkens- en andere boeren vaak niet vlakbij hun nering en laten ze de nadelige milieu effecten graag voor de naaste buren. Duidelijk mag zijn dat de milieu-effecten en impact niet gering zullen zijn. Maar waarom horen we dan nooit over massale sterfte onder varkensboeren vraag ik me wel af?

De nieuwe benoemde geldadel van het platteland voelt zich bedreigd in hun nering en zet alles in om de rest van Nederland te intimideren, door middel van acties die als deze door links gehouden werden tot grote politie-inzet en stevige veroordelingen zouden leiden. Dit alles om hun riante verdienmodel in stand te houden. Ik hoorde laatst dat een sierteler uit Noord-Holland op zoek was naar een huis voor zijn dochter in Amsterdam en dat een miljoen euro’s geen probleem was.

De boeren hebben ook een nieuwe spreekbuis gevonden, nou ja spreekbuis, zeg maar gerust megafoon: de BBB. Deze Boeren Burger Beweging trekt van leer tegen alles wat zogenaamd elitair is maar ik kan dat niet rijmen met de immense rijkdom die ik bij de intensieve veehouderij op het platteland aantrof. Ik mocht via de televisie vernemen dat de harde kern van de boeren weer van plan is met trekkers naar Den Haag te gaan en dat geweld niet wordt uitgesloten. Dat is gewoon intimidatie. Er is geen gewone burger, maar ook geen kleine ondernemer, die het zich kan veroorloven om zomaar dagen vrij te nemen om met trekkers rampokkend naar Den Haag af te reizen.

De boeren worden ook volhartig gesteund door het steeds kleiner wordende smaldeel van de christelijke partijen in Nederland die, zoals nu blijkt uit schokkende artikelen in kranten, meegeholpen hebben de immense milieuschade onder het tapijt te vegen om het boerenverdienmodel in stand te houden. Maar het tapijt bolt op en de veiligheid voor de burger is niet langer gegarandeerd. Het lijkt allemaal veel erger en corrupter dan iemand zich ooit kon voorstellen. En dat is de politiek in zijn geheel aan te rekenen.

Ik noem een aantal dossiers:

– De immense mestfraude die nu aan het licht is gekomen. De oplichting geschiedde zelfs met medewerking van het ministerie. Dat opzettelijk fakeoplossingen bedacht.

– Het bewust verstrekken van verkeerde informatie door het ministerie aan Europa in verband met de ‘pulsvisserij’.

– De Q-koorts, weet u nog?.

Het is één en al oplichting bedrog, tot zelfs het ministerie van Landbouw aan toe.

En dan nu De Boeren Burger Beweging. Ze vermelden naar mijn idee één B te weinig in de naam. Namelijk de B van bedonderen. De naam zou voluit moeten luiden: Boeren Bedonderen de Burger Beweging. De artikelen die de laatste week in de krant zijn verschenen en de overvloed aan bewijzen die daarin worden aangevoerd maken dat ik die grap durf te maken.

De dreigende taal is weer niet van de lucht. Ik hoop en verwacht dat de overheid de regels die er bestaan niet weer oogluikend laat overtreden en dat ze de burgers van Nederland vrijwaart van intimidatie door boeren met trekkers en andere voertuigen. De echte boeren verdienen bescherming en hulp bij transitie naar een natuur respecterende wijze van boeren. De agrarische ondernemers daarentegen moet aan het verstand worden gebracht dat ondernemen risico met zich meebrengt en dat niet kan worden afgewenteld op de burgers van Nederland, alleen omdat het nu boeren betreft. Ik weet me niet te herinneren dat de kolenboeren bij het afschaffen van de kolenstook werden geholpen met immense bedragen.

Helaas ontwikkelt zich een militantisme bij de boeren en andere rechtse partijen, waar we alle zeilen voor bij moeten zetten om dat te neutraliseren. Anders moeten we als burgers straks weer de Grebbelinie in gebruik nemen tegen de vijandige boeren die de stadse Hollanders een lesje willen leren.

Ik vraag me tenslotte wel af of de SP er wel zo verstandig aan gedaan heeft om hun jongerenbeweging Rood de deur te wijzen. Want deze groep bereidde zich voor op een strijd die de rest van Nederland en ook de linkse politiek weigert te voeren. De strijd voor een volwaardig en sociaal burgerschap dat voorrang heeft boven accumulatie van kapitaal. En boven het behoud van welvaart voor de herenboeren, die ten koste gaat van de volksgezondheid.