Dit weekend werden dankzij de corona tienduizenden nertsen vergast. Over tachtig jaar als we het volgende millennium zijn gepasseerd hoor ik mijn dan 98-jarige kleindochter aan mijn achter-achter kleinkind vertellen over de nerts. Over een boerderij waar in haar jeugd, in een reeks nauwe kooien, lieve kleine, lieve, zachte diertjes zich zo snel en zoveel mogelijk moeten voortplanten. Na een half jaartje worden ze dan in een stikhok geperst en vergast. De dooie knuffels worden vervolgens gevild om te worden verwerkt in een hotpants van een bekend luxe merk (adviesprijs €2.699) of een kort jasje (slechts €10.950,-).

En als het kind dat allemaal niet gelooft, vertelt ze wellicht over het feit dat we het heel normaal vonden om varkens en koeien op te stapelen in stinkende hokken. Om ze na een kort leven, in een door uitgebuite Polen en Roemenen bevolkt slachthuis te laten doden en uitbenen. Alleen maar omdat we hun bilpartijen (biefstuk) zo’n lekkernij vonden.

Het duurt helaas dus nog even, voordat we beseffen dat er dit weekend dankzij de corona weer een nieuwe mijlpaal is bereikt in onze voortschrijdende poging om beschaafd te worden.