Boosterprik helpt druk op de zorg te verminderen maar daarmee is ook alles gezegd

Vaccineren en boosteren heeft grote voordelen, welke wetenschappelijk inmiddels vaststaan als een huis. Zoals bijvoorbeeld dat de druk op de zorg aanzienlijk kan worden verminderd als velen zich maar laten boosteren na vaccinatie. Over de nadelen van vaccinatie is nog veel onbekend. Zeker voor wat betreft de langetermijneffecten.

In Nederland is van meet af aan zichtbaar geweest dat de eerste groep gevaccineerde burgers, bejaarden en kwetsbaren met onderliggend lijden in hun gedrag op straat, in winkels en in privé zich ten onrechte geheel veilig voelden en zich relatief weinig aantrokken van de door de overheid en deskundigen geadviseerde beschermingsmaatregelen. Een vrijwillige, gedisciplineerde naleving van die regels op elk moment en in elke situatie komt weinig voor. Men zegt wel dat men de regels naleeft maar iedereen die zijn ogen goed de kost geeft kan in het straatbeeld en in winkels iets geheel anders zien. Nederlanders zijn niet zo van het vrijwillig nakomen van maatregelen. Gedwongen vaak nog minder! Dat gedrag van burgers heeft vanzelfsprekend gevolgen voor een goede bestrijding van de corona pandemie.

Samen, als bindende factor om gezamenlijk in gedrag de corona te lijf te gaan, is voor velen een stap te ver. Het individualisme overheerst en vaccineren doen we niet om gezamenlijk eruit te kunnen komen maar om het eigen IK voorop te stellen. Zoals vaccineren en boosteren om daarna je gang weer te kunnen gaan en leuke dingen te doen die je voor corona ook gewend was om te doen. Voor jongeren die nog een heel leven voor zich hebben is dat beter te begrijpen dan voor ouderen die denken dat de hele wereld nog om hen moet draaien. Ook als ze gevaccineerd en geboosterd zijn.

Waarom is het zo belangrijk om met de komende feestdagen als geboosterde burgers je vrijwillig in een risicosituatie te begeven met kinderen en kleinkinderen, op een moment dat een veel besmettelijker variant omikron snel de dominante coronavariant zal zijn, met nu al in de zorg in een feitelijk verkapte code zwart. Hoe solidair ben je dan met het zorgpersoneel in de gehele keten van zorg dat letterlijk op haar laatste benen loopt? Gaat het eigen privébelang voor op het collectief belang dat de zorg ook toegankelijk moet blijven voor andere spoedzorg dan corona?

Ik geef u een duidelijk voorbeeld. Ik ben zelf gevaccineerd en bezoek in deze periode regelmatig een afdeling van een ziekenhuis waar de meest kwetsbare patiënten worden behandeld. Ernstig zieke en doodzieke mensen waarvan een aantal om medische redenen niet gevaccineerd mogen worden.

Het ziekenhuis heeft goede maatregelen genomen om de kans op besmetting te minimaliseren. Zoals bij het betreden van het ziekenhuis door patiënten en bezoekers het geven van een mondmasker. Dat moet je opzetten en ophouden, luidt de oproep. Toch zie je in wachtruimtes direct al wie al geboosterd en gevaccineerd zijn. Want die groep lapt de oproep aan hun laars en heeft het mondmasker al geheel afgedaan of op de kin hangen. Die ouderen wanen zichzelf volledig beschermd. Waarom zou je dan rekening houden met een ander, in zo’n voor ieders gezondheid uiterst kwetsbare omgeving?

Dit zeer egoïstische gedrag zie je overal terug en splitst Nederland steeds meer in twee kampen. Met alle gevolgen die je als samenleving niet wilt. Niet alle ongevaccineerden zijn onverantwoordelijke burgers en niet alle gevaccineerden dragen door hun gedrag hun steentje goed bij aan het gezamenlijk bestrijden van deze pandemie.

Zolang het gedrag van burgers primair op het eigen IK gefocust blijft en niet op het gezamenlijk bestrijden van de crisis door massaal, gedisciplineerd zelf alle maatregelen van afstand houden, mondmaskers dragen, drukte vermijden en handen wassen zonder morren na te komen, zal ook het boosteren alleen tijdelijk de druk op de zorg doen verminderen.

Met de huidige wetenschap dat corona in al haar varianten nog lang onder ons zal blijven kunnen we niet snel genoeg vrijwillig ons gedrag, gevaccineerd, of om goede redenen, ongevaccineerd, aanpassen aan dit nieuwe pandemie normaal. Dan hoeven ook draconische maatregelen als het platleggen van de samenleving niet langer te duren dan strikt noodzakelijk. En tonen alle burgers door hun gedrag respect voor alle zorgmedewerkers en alle ondernemers die zwaar gedupeerd worden door lockdown maatregelen. Die minder zwaar zouden hoeven te zijn als alle geadviseerde maatregelen die de besmettingskans verkleinen gewoon als collectief gevoelde maatschappelijke plicht goed zouden worden nageleefd.