Vandaag startte een reclamecampagne waarin ik word gevraagd mijn schimmels in te leveren om daar vervolgens op termijn 2,5 miljoen mee te verdienen. Ik ben naarstig op zoek gegaan in mijn koelkast, in vergeten kopjes koffie op de muren om te zien of ik iets had om in te leveren. Helaas. Maar wellicht behoor ik ook niet helemaal tot de doelgroep van Those Vegan Cowboys die vanuit een laboratorium in Gent proberen melk, boter, kaas en eiwitten te produceren zonder koeien of geiten.

Nieuwsgierig geworden ging ik toch even kijken wie het geld heeft om zo’n campagne met een redelijk vaag doel te betalen. Ik stuit op twee heren die vorig jaar flink gecasht hebben toen hun merk “de Vegetarische Slager” werd verkocht aan Unilever. Een fantastisch merk overigens, waarmee mijn koelkast en vriezer vol liggen.

Korteweg en Koffeman, kortweg de twee K’s, willen nieuwe plantaardige levensmiddelen ontwikkelen met dezelfde smaak als traditionele melk, kaas, yoghurt en boter, meldt hun persbericht. De eerste K kennen we als Jaap de vegetarische slager, de tweede K is Nico, senator voor de Partij voor de Dieren.

Nu ben ik als kaaskop erg geïnteresseerd in goede vegan kaas. De producten die je nu onder die noemer in de winkel kan krijgen vind ik werkelijk niet te pruimen. Ook ben ik helemaal voor duurzame ondernemers en mag je best geld verdienen met een goed idee. Ik ben voorstander van een vleestaks en/of verhoging van BTW op vlees.

Maar ik heb wel en dilemma. Kun je als senator wel voor zoiets als vleestaks pleiten als je daar als zakenman een zo duidelijk belang bij hebt? Ik gun hem die 30 miljoen die hij samen met Jaap Korteweg ving voor de Vegetarische Slager van harte. Maar je moet keuzes maken in het leven. Algemeen belang of eigenbelang.

De zoektocht naar schimmels heeft ook zo zijn interessante kanten. Want wie spreken de K’s nu eigenlijk aan? Het zijn veelal belangrijke wetenschappelijke instituten die bezig zijn met schimmelstammen. Hebben ze zelf gebrek aan ideeën? Willen ze de wetenschap gaan ‘melken’?

Een minuut voor twaalf: op naar een plantaardig dieet