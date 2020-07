Ik boek niet meer via Booking.com. Het is absoluut een handige app waarmee je met een paar klikken overal ter wereld een kamer kunt boeken. Je kan ook nog jaren terugkijken welke hotels je eerder hebt bezocht. Ik ben Genius member, wat dat ook moge betekenen. Tot je een keer verkeerd hebt geboekt of je bij een accommodatie voor een gesloten deur komt. Dan blijkt niemand van de 5000 werknemers je echt te kunnen helpen. Maar dat terzijde.

Ik boek daar niet meer om een andere reden. Het bedrijf perst tussen 10 tot 25% aan commissie van hotels af voor reserveringen via die simpele app en heeft daarmee in de afgelopen jaren miljarden dollars winst gemaakt. Vorige week werd bekend dat zeven BV’s van Booking.com in totaal 64,9 miljoen euro aan steun hebben gekregen van de Nederlandse overheid. Ook werd zaterdag gemeld dat Glen Fogel, de baas van Booking.com, vorig jaar 13 miljoen euro verdiende.

Daar komt nog eens bij dat uit een onderzoek van het blad Quote blijkt dat Booking dankzij een regeling met de belastingdienst acht jaar lang is aangemerkt als een bedrijf dat zijn inkomsten in de zogenaamde Innovatiebox mag berekenen, waardoor het niet 25% maar slechts 7% winstbelasting heeft betaald. Innovatie mijn neus, die app was misschien wel innovatief toen in 1996 een student in Twente de Booking-website ontwikkelde, nu zijn er echt duizenden websites net zo handig of nog beter. Zo gaf de Nederlandse belastingdienst de afgelopen jaren ook al miljarden weg aan dit bedrijf.

Het zal niet veel helpen dat ik het bedrijf ga boycotten. Maar hopelijk beseft nog een handjevol lezers dat dit soort asociale praktijken bestreden moeten worden, want van de UWV en belastingdienst moeten we het in ieder geval niet hebben.