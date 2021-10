Breek Shell op

Breaking news. Een Amerikaans hedgefonds wil Shell opbreken. In een deel gericht op olie en een ander deel gericht op vloeibaar gas, wind- en zonne-energie. Het fonds, Third Point (17 miljard dollar omvang), heeft voor ruim een half miljard euro aandelen gekocht.

De investeerder denkt dat onderdelen apart meer waard zullen zijn, doordat er meer vraag zal zijn naar die afzonderlijke aandelen. Nu laten beleggers die ‘duurzaam’ willen beleggen Shell links liggen. Maar beleggers die nu juist alleen fossiele energiebedrijven opzoeken, doen dat ook.

Beide onderdelen zijn volgens het hedgefonds afzonderlijk meer waard dan samen; de perfecte prooi om op te breken dus. Sterker nog: “De nieuwe, duurzame tak zou volgens Third Point net zoveel waard kunnen worden als het concern nu in zijn geheel waard is.”

Je leest het goed: afstoten van olie zou de overgebleven onderdelen zóveel waard maken dat dit de huidige totale waarde van Shell ontstijgt. En ze krijgen daar bovenop ook nog een oliebedrijf.

Maar in plaats van dat die olie-onderdelen een doorstart zouden moeten maken, zou Shell net zo goed alle olievelden op korte termijn permanent kunnen sluiten. Dit is niet alleen beter voor de wereld; het is kennelijk financieel ook haalbaar en betaalbaar. Wie had dat gedacht?!

Waar wachten we nog op? Permanent sluiten die olievelden!