In deze periode van Corona is het huiselijk geweld zelfs nog veel gemener, want nu zitten de slachtoffers echt helemaal in de val

Goede avond,

Hoe was uw dag? Nu ik door de stad loop, is het leeg in de horeca, maar daarnaast en erboven zie ik overal in de huiskamers gezellig de lampen branden; vrijwel iedereen is de hele dag al thuis. Want wij doen het prima als Arnhemmers, vrijwel iedereen beschermt zichzelf tegen het Coronavirus. En wij zorgen er met ons allen voor dat wij anderen niet besmetten, want dat is wat snel en ongemerkt gebeurt als wij zelf slechts milde klachten hebben.

Nieuwe gegevens vindt u elke dag op de sites van de veiligheidsregio en de gemeente. Vanavond wil ik u in deze aangrijpende coronaperiode attent maken op het grote gevaar dat soms wel degelijk huist achter de gezellige lampen en de dichte gordijnen: huiselijk geweld.

Weet u, voor de meesten van ons is bij alle ellende ons ‘samen thuis’ ook wel een verrassende en fijne ervaring, hoor ik u zeggen – zij het heel enerverend en soms ook heel moeilijk. En we zijn het met elkaar eens dat wat ons nu overkomt een enorme breuk is met onze dagelijkse gebruiken.

Maar mensen, wat helaas niet verandert, is huiselijk geweld; het gemeenste gevaar op aarde, omdat het gebeurt op de plek die juist de meest veilige op aarde hoort te zijn: je eigen huis, in je eigen gezin. In deze periode van Corona is het huiselijk geweld zelfs nog veel gemener, want nu zitten de slachtoffers echt helemaal in de val. Zij kunnen niet langer even ontsnappen aan de mishandeling, het misbruik of de verwaarlozing op school, bij het werk of in de sportclub.

Dus als u buren ziet die opeens wat stiller worden of juist drukker, let dan op ruzies, blauwe plekken of schrikachtige reacties. Ga te rade bij ikvermoedhuiselijkgeweld.nl, neem contact op met het sociale wijkteam (telefoon 088-2260000 ) of bel rechtstreeks naar Veilig Thuis (telefoon 0800 2000). Vertel de kinderen dat zij de kindertelefoon kunnen bellen (telefoon 0800-0432). En misschien wilt u voor uw protegé wel de basisschool bellen, want veel scholen zijn voor kinderen zonder veilig thuis net zo open als voor kinderen met ouders in vitale beroepen.

Wat betreft de specialistische zorg, ook het Centrum Seksueel Geweld blijft paraat, de experts regelen voor slachtoffers van verkrachtingen in één keer alles wat nodig is. Juist nu, hebben zij mij gisteren nog op het hart gedrukt vanuit hun vestiging die vlakbij Arnhem zit en dag en nacht bereikbaar is (telefoon 0800 0188).

Geweldig om als burgemeester met u mee te maken hoe wij ons in tijden van nood om elkaar bekommeren. Laten wij als Arnhemmers met ons allen een veilig ‘samen thuis’ maken, ook voor wie lijdt onder huiselijk geweld; juist in deze tijd!

Slaap goed en morgen fris weer wakker!

Ahmed Marcouch,

burgemeester van Arnhem