‘Veel Europeanen denken dat het Verenigd Koninkrijk door de Brexit zo’n beetje is opgehouden te bestaan’, zei de Britse premier Boris Johnson bij de lancering van de campagne. ‘In de aanloop naar Brexit stond ons land vrijwel continu in de Europese kranten, maar na 31 januari hebben die hun belangstelling verloren. Daarom gaan we nu advertentieruimte kopen om mensen te laten weten dat we er nog zijn.’

Voormalig Europarlementariër Nigel Farage wordt het gezicht van de campagne. Hij zal in spotjes te zien zijn met in zijn ene hand een glas lauw bier en in de ander een zak zompige gefrituurde aardappelstukjes met vis. Johnson: ‘We weten dat onze Europese vrienden grote waardering hebben voor Nigel. Hun eigen Eurosceptici zijn meestal verbeten nonvaleurs, terwijl Nigel altijd iets lolligs over zich heeft gehouden. Hij is als geen ander in staat Groot-Brittannië weer op de kaart te zetten.’

In een ander spotje dat bij de presentatie getoond werd, maakt Farage in een gorillapak voorbijgangers aan het schrikken in diverse Europese hoofdsteden. De spotjes eindigen steeds met een achtervolging, waarbij Farage achterna gezeten wordt door een sliert van blondines in diverse klederdrachten. ‘Een hommage aan de beste Britse humor die ooit gemaakt is’, aldus een glunderende Farage. ‘Bovendien een symbolische verwijzing naar de leidende rol die het Verenigd Koninkrijk binnenkort weer zal spelen in de wereld.’

Vergetelheid

Johnson wil de reclamecampagne ook aangrijpen om de in vergetelheid geraakte onderhandelingen over een handelsakkoord met de EU een nieuwe impuls te geven: ‘In principe kunnen we dit net als de andere onderdelen van Brexit ook na twee verlengingen in de laatste week voor de deadline regelen, maar het kan geen kwaad nu alvast een blik op de stukken te werpen. Dan kunnen we ons een beetje voorbereiden op wat ons tegen die tijd door de strot geduwd gaat worden.’

‘Dit neemt niet weg dat wij de sterkste onderhandelingspositie hebben. Ik beloof mijn Europese vrienden daar geen misbruik van te zullen maken. Maar ze zullen wel concessies moeten doen als ze willen dat we de afgesproken douanechecks in de Ierse Zee ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. En het hoogste juridische college van Europa moet bestaan uit vijf lords met grappige pruiken, dat spreekt vanzelf.’

De campagne begint op 30 november, precies een maand voor de definitieve Brexit, onder het motto ‘Don’t mention the war’. Het is nog niet duidelijk waar de spotjes te zien zullen zijn. De Britse regering is in gesprek met diverse media, aldus Johnson, die daaraan toevoegde alle vertrouwen te hebben in een spoedige afronding. Een van de struikelblokken zou zijn dat Johnson wil betalen met Britse staatsleningen, die momenteel een negatieve rente kennen.