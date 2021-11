Als we Mark Rutte en Hugo de Jonge mogen geloven, vinden de burgers eerst een lockdown in hun schoen en daarna een heel keuzepakket vol manieren waarop zij zelf hun steentje kunnen bijdragen aan de beteugeling van het virus. Er kwam vrijdag al een wijze tweet voorbij die hun maatregelen relativeerde. Gerda, onder meer mantelzorger, schrijft:

“In de jaren 90 en de decennia daarvoor leefden we kennelijk in zware lockdown. Alle winkels ook essentiële op zondag en maandagochtend dicht en iedere dag om 18u. En we leven nog.”

Zo rond het vertrek van Sint Nicolaas volgt dan de invoering van het keuzepakket. Burgers mogen voor zichzelf uitmaken hoe ze zichzelf en hun omgeving tegen het virus beschermen: met vaccin of door zoveel mogelijk thuis te blijven.

Ook ondernemers krijgen een keuze. Ze mogen zelf bepalen welk regime zal gelden in de ruimtes waar klanten komen. Gaan ze voor 2G en heten zij slechts gevaccineerden en genezen covid-patiënten welkom, dan hoeven allerlei regels die anders wel zouden gelden, zoals een mondkapjesplicht, niet te worden gehandhaafd. Anders wel. Er wordt wel eens gezegd dat een ongevaccineerde na een test minder besmettelijk is dan een gevaccineerde. Dat is waar maar niet relevant. Hij kan immers gemakkelijk besmet worden en een superspreader worden. Dat zal niet zo gauw gebeuren met iemand die zich heeft laten prikken, zeker als iedereen kans heeft gekregen een booster te halen.

Het kost een ondernemer natuurlijk klanten, als hij voor het 2G-regime gaat. Hij krijgt er andere bij. Heel wat Nederlanders zullen in de praktijk bijvoorbeeld de kroegen en restaurants kiezen waar je geen ongevaccineerden tegen het lijf loopt. Je wilt juist zulke mensen niet graag besmetten. En je hebt ook geen zin in dat feitenvrije geouwehoer en die stompzinnige complottheorieën. Omgekeerd hebben ongevaccineerden misschien geen zin in het gepreek van prikdiscipelen zodat zij zo’n deur het liefste voorbij lopen. Wel of niet dat door de overheid ter beschikking gestelde 2G bordje op de deur hangen, is voor de ondernemers een zakelijke overweging van het soort dat zij elke dag – in het groot en in het klein – maken.

Keuzes hebben consequenties en op de manier die het kabinet zich voorstelt, kunnen alle Nederlanders de bubbel vinden die het beste bij hun persoonlijke situatie past, een situatie die zij na ampele overweging voor zichzelf creëerden. Dit geldt uiteraard niet voor wie op medisch advies noodgedwongen van vaccinatie moesten afzien. Zulke mensen zouden wellicht wel een positieve QR-code moeten krijgen, dit naar analogie van burgers met een hulphond. Die mogen ook de bordjes “verboden voor honden” negeren.

Vrijheid blijheid. Voor zover dat mogelijk is natuurlijk met zo’n onzichtbare vijand om je heen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.