Vliegen wordt geweldig. Beenruimte groeit naar 150 centimeter i.p.v. 74 tot 79 cm nu (Easyjet vs KLM). Anderhalve meter-brede gangpaden. Ruime stoelen en loveseats voor als je uit één familie komt. Eindelijk iedereen businessclass. En dat allemaal op waterstof en met zonnepanelen op het dak en de vleugels. Het wordt allemaal wat duurder, dat wel, maar daardoor is het ook heerlijk rustig op de luchthavens en krijg je alle aandacht van de overgebleven personeelsleden. Die zijn er ook alleen voor de vriendelijkheid want voor de rest is alles geautomatiseerd.

Ik dacht zoiets te lezen toen de Economist kopte Air travel’s sudden collapse will reshape a trillion dollar industry. Wat toch de indruk wekt dat de hele vliegtuigindustrie opnieuw zal worden uitgevonden. Het blad beschrijft hoe Airbus en Boeing orders zien vervliegen. Vooraanstaande consultants verwachten dat de totale vloot aan vliegtuigen in 2030 maar liefst 12% zal afnemen. Luchthavens – ook grootverdieners in de vliegindustrie – krijgen van de leidende kredietbeoordelaar Standard & Poor nu al een negatieve beoordeling.

Echt schokkende veranderingen voorziet The Economist echter toch niet. De productie van vliegtuigen zal de instorting, ondanks de voorspelde krimp, wel te boven komen. Dat passagiers als vee worden behandeld zal vooralsnog alleen maar erger worden. Dat komt omdat de grote klassieke maatschappijen nu ook hebben ontdekt dat de service stukken minder kan. Om concurrerend te blijven wordt het personeel met enorme bakken op straat gezet.

Hoewel de vakbond haar hakken nog in het zand heeft, heeft KLM ondanks de miljarden overheidssteun aangekondigd haar personeelsbestand met 5000 mensen in te krimpen. Ook Air France gaat, ondanks een kapitaalinjectie van miljarden euro’s, duizenden banen laten verdwijnen in de komende jaren.

Positief is het nieuws dat de duurzaamheids “roep” wel is blijven hangen en de afgelopen maanden sterker is geworden. Airbus wil 0% CO2 uitstoten in de nabije toekomst en Boeing moet daar dan aan meedoen, omdat de Europese overheden steeds meer groene eisen stellen. De steun van de Franse overheid heeft bijvoorbeeld als voorwaarde dat 1,5 miljard wordt besteed aan research naar een emissieloos vliegtuig op biobrandstof of waterstof, dat in 2035 moet vliegen.

Een minuut voor twaalf, hoog tijd voor verandering.