We zijn zo ver van de natuur verwijderd geraakt en zo vastgeroest in onze cultuur van economisch denken met boerenverstand dat we niet inzien dat de stikstofcrisis ons straks achterlaat met een verdord land

Ik verlang weer terug naar mijn huis in Spanje. De roofvogel die haar jong (we hebben haar Isabel genoemd) vanaf de palmboom voor mijn huis heeft leren jagen en vliegen. De bijen die zoemen rond de planten op mijn terras. De vliegenvangers, vogeltjes die stil kunnen hangen in de lucht. De libelle die ik red uit het zwembad en wiens vleugels ik op tien centimeter afstand met mijn adem droog. De konijnen die er ’s ochtends voor zorgen dat mijn oude hond zich ineens 10 jaar jonger gedraagt in de jacht (maar alleen een terminaal konijn weet te vangen). Onze wilde kippen waarvan ik (schreeuwend vroeg in de ochtend) de haan heb laten weten dat hij op mijn territorium loopt en zijn bek moet houden. De vleermuizen die rond het avonduur wakker worden en in duikvlucht langskomen als ik op mijn rug in het gras lig. En Jimbo, onze huisgekko waarvoor we het licht aanlaten zodat hij genoeg insecten heeft op zijn nachtelijke strooptochten.

Ik mis zelfs de muggen sinds ik weet dat ook die een functie hebben in de voedselketen. Hun eitjes als voer voor vissen, kevers, libellen en amfibieën en als ze volwassen zijn voor vogels, spinnen en vleermuizen.

In Nederland gaat het hard achteruit met de voedselketen en biodiversiteit. Elk stukje natuur dat niet werd beschermd, is bebouwd of omgeploegd tot landbouwgrond. Volgens een rapport van de VN dreigen de komende tientallen jaren een miljoen plant- en diersoorten uit te sterven door de invloed van de mens. De voedselketen komt ernstig in gevaar.

Biodiversiteit zegt de mensen te weinig. We zijn zo ver van de natuur verwijderd geraakt en zo vastgeroest in onze cultuur van economisch denken met boerenverstand dat we niet inzien dat de stikstofcrisis ons straks achterlaat met een verdord land waar slechts brandnetels en overig onkruid nog willen groeien. Zonder vogels, bijen en zelfs muggen.

Schouten doet haar best, maar 1 miljard extra om dit probleem op te lossen is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat. Bovendien riekt het naar de oplossingen van het PAS op de plaats van Henk Bleker. We gaan weer bouwen (waar ik niet per se tegen ben) en we hebben geld om wat te gaan doen (maar moeten precies bedenken wat).

Kom op, Carola! Het is geen verraad aan je boerenafkomst om onze biodiversiteit te redden, daar leven de boeren ook van.

Een minuut voor twaalf: Nederland 50% natuur!