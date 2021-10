Dat hysterische gedoe over de rampen die ons te wachten zouden staan als we ons niet overgeven aan de linkse hobby’s! Allemaal bangmakerij en paniek zaaien

Ze haalde bij de Kamerverkiezingen op 17 maart maar één zeteltje, maar in de opiniepeilingen is de BoerBurgerBeweging (BBB) uitgegroeid tot de nieuwe Uil van Minerva. De partij zou volgens ’s lands professionele koffiedikkijkers al goed zijn voor zes, zeven, ja, zelfs acht zetels. Meer dan het CDA! Meer dan de ChristenUnie! Meer dan Forum voor Democratie! Hoe lapt Caroline van der Plas, het enige Kamerlid van BBB, dat in vredesnaam?

Het antwoord is simpel: Caroline (twitternaam: Lientje1967) is zo heerlijk herkenbaar voor de brede massa. Zo echt no nonsense. Zo door en door gewoon, weet je wel. Ze is gezellig slonzig en te dik. Ze draagt haar bril in haar haar, net als de buurvrouw als ze even langs wipt voor een kopje koffie. Daags na de verkiezingen stapte ze in een tractor om op het Binnenhof haar gewonnen Kamerzetel te gaan vieren. Dan ben je toch helemáál niet bezig met je imago?

Kortom: Caroline gaat het absoluut maken. Je kunt de krant niet openslaan zonder haar naam in chocoladeletters tegen te komen. En de tv kun je niet aanzetten of ze grijnst je blijmoedig tegemoet. Inmiddels heeft ze deelgenomen aan tal van populaire tv-programma’s, zoals ‘Spaanders’ en ‘De Slimste Mens’ en noem maar op. Ook bij ‘Jinek’ is ze al diverse malen te bewonderen geweest. Met andere woorden: werken aan haar naamsbekendheid (en die van haar partij!) kun je met een gerust hart aan Van der Plas overlaten.

Ook in de Tweede Kamer staat ze uiteraard haar mannetje (pardon: vrouwtje). Ze zegt precies wat de gewone man (vrouw!) wil horen. Namelijk dat het allemaal één grote poppenkast is in Den Haag, waar normale mensen, zoals u en ik en zijzelf, niets mee te maken willen hebben. Dat hysterische gedoe over de rampen die ons te wachten zouden staan als we ons niet overgeven aan de linkse hobby’s! Allemaal bangmakerij en paniek zaaien. Overdrijven! ‘We leven vandaag voortdurend in crisis. De coronacrisis, de biodiversiteitscrisis, de klimaatcrisis, de stikstofcrisis, de wooncrisis. Iets een crisis noemen lijkt tegenwoordig wel dé manier om draagvlak voor een beleid te krijgen.’ Zeg nou zelf: dat zijn toch woorden naar uw hart van deze hedendaagse versie van Boer Koekoek?

De partijnaam BoerBurgerBeweging suggereert overigens dat BBB vooral een boerenpartij is. Maar dat is niet zo. ‘Boeren zijn óók burgers,’ zegt partijvoorzitter Erik Stegink in het AD. ‘Ik sluit niet uit dat we onze partijnaam nog gaan veranderen in de toekomst. Caroline is een hele goede vertegenwoordiger van het platteland. Zo moet je het gewoon zien.’

Voor de concurrentie moet het succes van de BBB een hard gelag zijn. FvD-leider Thierry Baudet, zelf nog maar een dikke twee jaar geleden een niet te kloppen politiek fenomeen, noemde de partij van Van der Plas afgelopen zomer ietwat neerbuigend ‘mainstream rechts’. Ze accepteert volgens hem de bestaande wereldorde en wil die alleen maar een beetje ‘bijschaven’.

Maar die kritiek zal Lientje1967 een zorg zijn. Forum, denkt ze ongetwijfeld, gaat voortdurend gebukt onder ruzies en partijsplitsingen. BBB heeft daarvan totaal geen last. In een fractie met maar één Kamerlid kun je niet eens afscheidingen krijgen. Wel bonje met je eigen club, zoals bij 50PLUS gebeurd is, maar daarvoor bestaat bij BBB toch geen gevaar? Bij de oudjes liep het allemaal niet, maar voor BBB is the sky vooralsnog the limit.