Een rapport van het CBS voorspelde deze week dat er Nederland in 2050 een krimp of een bevolkingsgroei zal plaatsvinden. Het onderzoek werd twee jaar geleden gevraagd door Buma (CDA) en Dijkhof (VVD) naar aanleiding van hoogleraar Scheffer (PvdA). Die hadden natuurlijk andere bedoelingen dan te weten komen of overbevolking misschien in 2050 een probleem is voor het milieu of de ongelijkheid in de wereld.

Het CBS had destijds een voorspelling van 18,4 miljoen in 2060. De wetenschappelijke raad waar Scheffer zijn bijdrage aan leverde kwam met 16 tot 20 miljoen. Nu praat het CBS over 17 tot 22 miljoen in 2050. Maar de angel zit hem in de uitsplitsing van Westerse en Niet-Westerse Nederlanders. Want volgens die uitsplitsing zijn met name de niet Westerse Nederlanders verantwoordelijk voor de groei (1,1 tot 4,2 miljoen).

Koren op de molen voor populistische politici die spreken over islamisering en de nogal uiteenlopende voorspellingen van het CBS aangrijpen om tegen migratie te betogen. En als dat fake-nieuws wordt doorzien (want die groei komt natuurlijk niet via rubberbootjes aan land) zullen ze de huidige niet-Westerse Nederlanders beschuldigen dat ze te veel kinderen nemen.

Overbevolking is een van de grootste wereldproblemen wat betreft klimaat en ongelijkheid. Het goede nieuws van het CBS is dat de bevolkingsgroei mogelijk helemaal niet toeneemt maar zelfs 200.000 afneemt.

Bovendien is de verdeling niet-Westers en Westers nogal vaag. Ikzelf heb een samengesteld gezin met een vrouw met een Italiaanse moeder die een zoon inbracht die half Indonesisch is, samen hebben we een geadopteerde genationaliseerde Angolese dochter en twee Nederlandse kleinkinderen (van die Angolese dochter) en zelf heb ik nog twee kinderen met een Nederlandse vrouw. Ze zijn allemaal heel erg Westers en we komen uit Rotterdam waar we het verschil tussen afkomst en huidskleur sowieso minder belangrijk vinden.

Politici (links én rechts) zouden nu eindelijk eens serieus werk moeten maken van slimme, innovatieve, integratie, zodat we echt één volk worden dat samen iets kan doen aan het probleem overbevolking.