Het middel werkt niet, is zelfs gevaarlijk voor de gezondheid en de berengalindustrie is een hel voor dieren

De Chinese National Health Commission heeft een lijst met aanbevolen behandelingen tegen het COVID-19 virus gepubliceerd, waaronder Tan Re Qing, een injectie met berengal. Hoe is dit in ’s hemelsnaam mogelijk? Dat staat gelijk aan president Maduro van Venezuela die citroengrasthee met gember adviseert als middel tegen corona.

Het gaat om een lijst met behandelingen uit zowel de Westerse als de traditionele geneeskunde, die gepubliceerd is op 4 maart door het Chinese overheidsorgaan dat belast is met het nationale gezondheidsbeleid. De gal van beren zou volgens de traditionele Chinese geneeskunde een medicinale werking hebben, net zoals neushoornhoorn, leeuwen- en tijgerbotten.

De berengalindustrie is een hel voor dieren. Berengal wordt ‘getapt’ uit een levende beer. Vaak door middel van een permanente katheter met slangen en een kraan in de buik van de beer wordt de gal afgetapt. De dieren leven in krappe kooien en hebben constant wonden die niet of slecht behandeld worden. Alle methoden voor het extraheren van gal veroorzaken ernstig lijden, pijn en infecties en maken dat deze dieren permanent lijden.

Ik heb het zelf gezien toen ik een paar jaar geleden naar Vietnam ging om een reportage over galberen te maken. Ik bezocht berenfarms en ik kan je vertellen dat het intense leed dat ik daar heb gezien voor altijd op mijn netvlies staat gegrift. Daarom word ik ook echt vreselijk boos als ik zie dat een overheid dit soort stupide aanbevelingen doet.

Ook is de aanbeveling om berengal in te zetten tegen het nieuwe coronavirus op zijn zachtst gezegd zeer tegenstrijdig en het advies komt nog geen maand nadat de Chinese overheid eindelijk stappen heeft ondernomen om een einde te maken aan de handel in- en consumptie van levende wilde dieren. Aangenomen wordt dat COVID-19 afkomstig is van vleermuizen, slangen of schubdieren, die levend verhandeld werden op de wilde dierenmarkt in Wuhan.

Enerzijds de levende handel in dieren voor voedsel stopzetten en anderzijds de handel in producten van dieren bevorderen. Hoe hypocriet kan het zijn?

De Chinese wet uit 1989 op de bescherming van dieren in het wild beschouwt wilde dieren als een hulpbron die ten behoeve van de mens kan worden gebruikt. In 2016 werd de wet gewijzigd om het commerciële gebruik van dieren in het wild verder te legitimeren, waarbij, volgens de Chinese beleidsspecialist Peter Li van Humane Society International, expliciet werd gesteld dat dieren kunnen worden gebruikt voor de traditionele Chinese geneeskunde. Onvoorstelbaar in deze moderne tijd.

Hoewel het gebruik van berengal van in gevangenschap levende dieren in China helaas nog steeds legaal is, is gal van in het wild levende beren verboden, evenals de invoer van berengal uit andere landen. De eerste berichtgeving op sociale media over de nieuwe aanbeveling van het gebruik van berengal tegen COVID-19 kwam volgens Aron White van Environmental Investigation Agency (EIA) dan ook via illegale handelaren: “We zagen dat deze overheidsaanbeveling door de smokkelaars onmiddellijk werd opgevolgd om hun illegale producten als behandeling te adverteren.”

Tuurlijk, zij zien het geld al binnenstromen. Illegale berengal van wilde beren is lucratief en wordt gewoon geproduceerd in China en daarnaast wordt gal geïmporteerd uit landen als Laos, Vietnam en Noord-Korea.

De aanbeveling door de overheid om berengal te gebruiken gaat dus in ieder geval de illegale handel in dieren uit het wild vergroten. Daarbij, als maar genoeg mensen deze onzin geloven, zal de vraag naar berengal toenemen en dus nog meer beren gebruikt worden om aan de vraag te voldoen en komen er naar alle waarschijnlijkheid weer heel wat berengalboerderijen bij. Het is een grove schande.

China maakt zich ook nog eens ronduit belachelijk om een lijst te produceren met middeltjes die zogenaamd zouden helpen. Het land schaart zich daarmee achter leiders als president Maduro van Venezuela, die citroengrasthee met gember adviseert om het virus te bestrijden, al is die thee niet schadelijk voor de gezondheid. Maar ik weet van de voormalig voorzitter van de Association Traditional Chinese Medicine, die ik interviewde toen ik in Vietnam was, dat mensen doodziek kunnen worden en zelfs zijn overleden na het innemen van berengal. Het middel is daarmee even erg als de kwaal.

Bekijk hieronder de reportage over het trieste lot van de galberen, die ik een paar jaar geleden maakte voor Animals Today:

Animals Today Reportage: Hanoi, het Gal van de Beer from AnimalsToday.nl on Vimeo.