Mijn moeder belde mij vanochtend bezorgd op. Ze is bang dat vanavond tijdens de persconferentie zal worden aangekondigd dat de basisscholen weer opengaan. Momenteel heeft ze via de digitale weg contact met haar kleuterklasje. Via Skype tonen de kinderen haar hun lievelingsspeelgoed en wordt er vrolijk op los gekletst. Er is sprake van wederzijds gemis. Iedere week stelt mijn moeder een overlevingspakket samen met daarin opdrachten, stickers en kleurplaten. Met haar collega’s maakt ze filmpjes om hun kinderen een hart onder de riem te steken. Met andere woorden; mijn moeder blijft zelfs in zware tijden een goede juf.

Viroloog Ab Osterhaus vertelde gisteren in het programma Op1 dat kinderen wel degelijk ziek kunnen worden. Zij ontwikkelen hierbij echter over het algemeen alleen lichte klachten waardoor het moeilijk is vast te stellen welke kinderen ziek zijn. In een kleuterklas is fysiek contact alomtegenwoordig. Hoe leg je aan een kind van drie uit dat de juf nu even geen knuffel kan geven wanneer het wil worden getroost? Het begrip “anderhalve meter” is moeilijk uit te leggen. Om maar niet te beginnen over het om de haverklap moeten afvegen van billen en snotneuzen. ‘Op het moment dat kinderen niezen doen ze dat niet in hun ellenboog of in hun hand maar sproeien zij hun snot in het rond als sprinklers op een grasveld,’ aldus mijn moeder.

Een groot deel van de leerkrachten behoort tot de risicogroep. Mijn moeders collega (64) mag geen contact hebben met haar twee kleinkinderen maar straks wel met zesentwintig kleuters? Waarom mogen juffen en meesters in de opa en oma-leeftijd op school wel aan het risico worden blootgesteld?

Mijn moeder (55) maakt zich niet alleen zorgen om haar eigen welzijn en dat van haar collega’s maar ook om dat van haar chronisch zieke vriend (61). Met zijn chronische lymfatische leukemie, leeftijdscategorie en diabetes zal hij het virus, wanneer besmet, hoogstwaarschijnlijk niet overleven.

Mijn moeder en haar vriend zijn geen uitzondering. Veel onderwijscollega’s hebben contact met iemand in de risicogroep. Daarbij heb ik het niet alleen over de oudere maar ook over de jonge leerkrachten die bijvoorbeeld contact hebben met hun ouders. Met andere woorden: de opening van de basisscholen kan leiden tot een enorme toename aan nieuwe coronapatiënten.

‘School is geen proeftuin voor virus-experimenten. Een school moet een veilige omgeving zijn, zowel voor de leerlingen als voor leerkrachten. Ik begrijp dat het voor ouders nu erg moeilijk is om thuis te werken met de kinderen. Zij kunnen niet terecht bij opa en oma, ook niet op school. Een ander argument voor het openen van de scholen is de leerachterstand. Via de computer worden kinderen door mij en mijn collega’s goed gemonitord en krijgen ze misschien nog wel meer aandacht dan normaal in de klas. De kinderen die op school veiliger zijn dan thuis worden momenteel al opgevangen, ook die van ouders zonder vitaal beroep. Op dit moment vind ik het nog niet verantwoord om alle kinderen massaal naar school te laten gaan. Ik wil geen clown zijn in een mijnenveld.’

Mijn moeder hoopt binnenkort zesenvijftig te worden. Ze grapte dat ze voor haar verjaardag een mondkapje wil zodat ze deze kan dragen op haar werk.

Ik hoop dat dit niet nodig zal zijn.