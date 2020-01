Complotdenkers zijn er in alle soorten en maten, maar wat ze allemaal gemeen hebben, is de overtuiging dat zij onafhankelijke geesten zijn. Aanhangers van samenzweringstheorieën laten zich, anders dan onwetende sheeple die slaafs de autoriteiten volgen, niet in de luren leggen door de overheid, grote bedrijven of de mainstream media.

Zoals ik vroeger nog wel eens het hoofdredactioneel commentaar van De Telegraaf wilde lezen en dan vervolgens precies het tegenovergestelde standpunt innam als ik niet wist wat ik ergens van moest vinden, zo verwerpen fanatieke complotdenkers vrijwel automatisch alle feiten die de autoriteiten hun voorschotelen.

En zo kan het dus gebeuren dat je dezer dagen in navolging van Australië ook in Nederland hele volksstammen hebt die de overtuiging zijn toegedaan dat de bosbranden niets te maken hebben met de klimaatcrisis. Wetenschappers of journalisten die anders beweren, zijn onderdeel van het systeem en dus niet te vertrouwen.

Op Twitter weet iemand die zichzelf Ton Driessen noemt – je kunt nooit achterdochtig genoeg zijn, dus of hij daadwerkelijk zo heet: wie zal het zeggen? – hoe de vork werkelijk in de steel zit. “In Australië zijn moslims gearresteerd wegens in opdracht van IS veroorzaken van bosbranden”, schrijft hij. “Links geeft de schuld van de branden aan het klimaat.”

Een andere witte meneer op leeftijd, Albert Stienstra, krijgt de nodige bijval omdat hij twittert dat de Volkskrant er faliekant naast zit met het verhaal dat Australië “mede door klimaatverandering geteisterd wordt door de ergste bosbranden in zijn geschiedenis”. Stienstra zelf zoekt de verklaring in “het laten liggen van dood hout in de bossen, een groenlinkse hobby”.

Weer anderen geloven dat de bosbranden zijn aangestoken zodat de overheid makkelijk een nieuwe spoorlijn voor snelle treinen kan aanleggen, terwijl er natuurlijk ook nog oplettende klimaatsceptici zijn die wijzen op de “tientallen brandstichters” die zijn gearresteerd.

Dat laatste klopt. Er zijn mensen die de boel in de hens steken. Maar brandstichting verklaart maar een klein deel van de bosbranden: 3 tot 5 procent, is de schatting. Bliksem is een veel belangrijker oorzaak. En dat de branden dit jaar zo heftig zijn, heeft wel degelijk te maken met de klimaatcrisis: omdat het warmer en droger is, neemt de kans op een inferno toe.

In de Australische kranten van mediatycoon Rupert Murdoch is er volop aandacht voor de rol van brandstichters, en maar weinig voor de klimaatcrisis. Dat hoeft niet te verbazen. De Murdoch-media, van Fox News en de New York Post in de VS tot The Sun en The Times in Engeland, gedragen zich bij voorkeur als cheerleaders van conservatieve politici.

In Australië zijn de conservatieve machthebbers opvallend vaak types die er helemaal niet van overtuigd zijn dat het op grote schaal verbranden van fossiele brandstoffen leidt tot opwarming van de planeet. Voor de industriële revolutie schommelden de temperaturen immers ook, nietwaar? Een drogreden waarmee de grote oliebedrijven ook decennialang twijfel zaaiden over hun invloed op het klimaat.

Het moet een ongemakkelijke waarheid zijn voor de o zo zelfstandig denkende complotdenkers. Blijken ze zich toch voor het karretje van Big Oil, conservatieve politici en een steenrijke mediamagnaat te hebben laten spannen.