Complotprijs van Renaissance Instituut gaat naar Rotterdams advocatenkantoor

Het Rotterdamse advocatenbureau Bert Maas heeft de prijs voor de meest kansrijke complottheorie gewonnen die was uitgeschreven door het Renaissance Instituut. Het bedrag van 10.000 euro wordt ingezet voor een rechtszaak tegen de Staat.

Volgens de theorie van Maas heeft de regering het coronavirus in Nederland losgelaten met het doel ongevaccineerden te kunnen uitsluiten van het maatschappelijke leven. Het juryrapport prijst de inzending om haar scherpzinnigheid: “De briljante analyse van Maas laat zien hoe het World Economic Forum jarenlang heeft toegewerkt naar een griepje als voorwendsel om vrijheidslievende mensen de mond te kunnen snoeren.”

Maas toonde zich in een eerste reactie verrast en verheugd. Hij gaat het prijzenbedrag inzetten om de Staat te dagen: “Het is niet genoeg dat deze samenzwering is onthuld. De waanzin moet stoppen, de schuldigen moeten bestraft worden en de slachtoffers een miljardenvergoeding krijgen. De prijs van het Renaissance Instituut is een mooi startbedrag. We roepen het Nederlandse volk op om te doneren voor de rechtszaak van de eeuw.”

Evenement

Direct na het bekendworden van de prijs lanceerde Maas een campagnewebsite voor de werving van fondsen om de juridische kosten van de rechtszaak te dekken. Daarvoor heeft hij twee gerenommeerde Leidse juristes binnengehaald met een lange staat van dienst op het gebied van de vergezochte mensenrechten. Maas: “Helaas zijn de kosten van juridische procedures de laatste jaren torenhoog opgelopen. Daarom kunnen we dit niet in ons eentje.”

De prijs is controversieel. Volgens critici zou het advocatenbureau onder valse voorwendselen goedgelovige Nederlanders geld uit de zak kloppen om fors te verdienen aan kansloze procedures. Maas spreekt dit met kracht tegen: “Wij zijn altijd volkomen transparant over onze voorwendselen. Wij garanderen mensen een spetterende rechtszaak met explosieve claims. En wie ons tegenspreekt kan een brief op de mat verwachten.”

De rechtbank in Rotterdam is inmiddels begonnen met het treffen van voorzorgsmaatregelen. “Deze zaak dreigt zo te worden dat we de zitting als evenement moeten aanmerken”, aldus een woordvoerder. “Dan moeten we mensen gaan placeren op anderhalve meter en qr-codes scannen voordat we ze toelaten. Het is een hele heisa.”