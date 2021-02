Op 7 februari presenteerde de WHO-missie die in China onderzoek deed naar het covid-19 virus haar voorlopige bevindingen. Opmerkelijk is dat hun conclusies sterk overeen komen met wat China zelf altijd beweerd heeft: het virus kan China zijn binnengekomen via de invoer van bevroren voedsel; verder onderzoek is nodig naar de mogelijkheid dat het buiten China aanwezig was nog voordat het in Wuhan opdook in december 2019; en het is “buitengewoon onwaarschijnlijk” dat het virus is ontsnapt uit het Wuhan Instituut voor Virologie.

Het is natuurlijk altijd mogelijk dat objectieve data alleen zulke conclusies toelaten. Maar vooralsnog overtuigen de conclusies niet. Er bestaan nog teveel overwegingen uit serieuze hoek die een andere richting uitwijzen.

China heeft zich altijd fel verzet tegen een onderzoek naar de oorsprong van het virus in China. Het ging pas akkoord nadat de WHO-lidstaten in mei vorig jaar met grote meerderheid een onderzoek eisten. Het zou een veto hebben gehad over welke deskundigen aan de missie mochten deelnemen en heeft tot op het laatste moment geprobeerd de opdracht van de missie te beperken en haar komst naar China te vertragen. Nog in juli vorig jaar drong het erop aan dat een onderzoek zich zou beginnen in Europa. WHO-deskundigen die rond die tijd naar China reisden kregen geen toestemming voor een bezoek aan de markt in Wuhan. Zorgwekkend is ook dat Brits missie-lid Peter Daszak actief betrokken was bij “hoog risico” onderzoek naar coronavirussen in vleermuizen in Wuhan. Volgens vakgenoten diskwalificeert zo’n belangenconflict hem “ondubbelzinnig” van deelname aan het WHO-onderzoek.

Een ander voorbeeld van China’s gebrekkige samenwerking was de weigering om de missie toegang te geven tot de oorspronkelijke gegevens over de eerste covid-achtige ziektegevallen. Machthebbers in een autoritair georganiseerde samenleving als China hebben daarnaast ook alle mogelijkheid om op een geraffineerde wijze sporen te wissen, burgers onder druk te zetten om bepaalde dingen wel of niet te zeggen en bezoekers om de tuin te leiden. Zij hadden daartoe ook ruim de tijd, want zij lieten de WHO-missie pas een jaar na de corona-uitbraak in China toe.

De meeste deskundigen achten het zeer onwaarschijnlijk dat de besmetting is veroorzaakt door een menselijk ontwikkeld virus in het Wuhan Instituut voor Virologie dat al jaren onderzoek doet naar coronavirussen in vleermuizen. Een toevallige besmetting van een medewerker door het virus kan echter nog altijd niet uitgesloten worden. In januari 2018 waarschuwden Amerikaanse diplomaten nog voor de gebrekkige veiligheidsprocedures, waardoor mensen door dieren besmet konden raken, met een pandemie tot gevolg. Het zou ook niet de eerste keer zijn geweest. In in 2004 raakten onderzoekers van een overheidslaboratorium in Beijing besmet die onderzoek deden naar SARS-virussen.

Vraag is ook wat de missie nog had kunnen ontdekken op de openluchtmarkt in Wuhan, die de autoriteiten immers grondig hadden schoongemaakt en gesloten nadat het virus daar was vastgesteld. WHO-specialisten die in februari 2020 naar China reisden mochten toen overigens de markt niet bezoeken. Een ander voorbeeld van gewiste sporen is het opschonen van de database van het Wuhan Instituut om verwijzingen naar een directe besmetting van mensen door vleermuizen te verdoezelen.

Niet goed te begrijpen is verder waarom de WHO-missie geen onderzoek heeft gedaan naar de besmetting in 2012 door een corona-achtig virus in de provincie Yunnan, meer dan duizend kilometer van Wuhan. Een aantal mannen die daar in een grot dagenlang vleermuizen-uitwerpselen opruimden moest met ernstige covid-achtige verschijnselen in het ziekenhuis worden opgenomen. Enkelen van hen overleden. De Amerikaanse viroloog Jonathan Latham en de moleculair bioloog Allison Wilson van het Bioscience Resource Project in de VS hebben hierover uitvoerig gepubliceerd. Volgens professor Stuart Newman, een erkend deskundige in cel-biologie en anatomie aan het New York Medical College was hun analyse de “beste op bronnen steunende verklaring tot nog toe van de oorsprong (van covid 19).”

Zo lijkt het dat de WHO-missie nogal wat conclusies te snel heeft getrokken en dat zij andere zaken niet heeft onderzocht. Het gevaar is nu reëel dat de WHO zijn aandacht verlegt naar onderzoek naar covid-19 buiten China en het Chinese spoor niet verder of slechts zeer oppervlakkig vervolgt. Dat moet absoluut worden vermeden. Alles moet eraan worden gedaan om te komen tot een objectieve vaststelling van de oorsprong van het virus. Dat is in het belang van het voorkomen van toekomstige pandemieën.

Nederland en zijn EU-partners moeten daarom binnen WHO verband de druk voor een juiste focus van het onderzoek opvoeren, in actieve samenwerking met het Verenigd Koninkrijk en de nieuwe Amerikaanse regering. Daarbij heeft ons land het voordeel dat één van de twaalf leden van de WHO-missie Marion Koopmans is, hoofd van de afdeling Viruswetenschappen van het Erasmus Medisch Centrum. Dat biedt de mogelijkheid aan de politiek en media hier om haar de komende weken verduidelijkingen te vragen, ook op basis van de hierboven verduidelijkte openstaande vragen.