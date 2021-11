Corona bij de viskraam

Sta ik gezellig in één van de twee rijtjes bij de viskraam klaar om als goede en afvallige katholiek op een vrijdag verse zeevangst in ontvangst te nemen. Staat er een mevrouw van dik in de 50, zonder mondkapje, superstoer te doen en met zeer luide stem te verkondigen dat ze absoluut géén coronavaccinatie gaat nemen. Haar man en zoon gingen dat ook he-le-maal niet doen. Wat de regering ook doet en beslist, ze ging er niet aan beginnen. “Ik hou mijn rug recht” schalde over het winkelpleintje. Met een kwaad hoofd klaagde ze erover dat ze niet overal meer naartoe kan door de maatregelen.

De personeelsleden reageerden kalm. Ze waren wel gevaccineerd en dat vonden ze wel prima zo. Maar in de andere rij wordt een man boos over de harde toon van de vrouw en sprak haar daarop aan. “Mevrouw, ik heb kanker”, zei hij, terwijl hij zijn baseballpetje optilde om zijn spiegelgladde hoofd te laten zien. “Ik kan al vele maanden nergens naartoe omdat er mensen zijn die zich niet willen vaccineren of helemaal niets willen doen”. Dat had hij beter niet kunnen zeggen. Hij kreeg de toorn van de vrouw over zich heen. “Ik ga u niet beschermen” en “jij moet eens uit je tunnel komen”, schreeuwde ze tegen de duidelijk door de ziekte aangedane man. Al stemverheffend stiefelde ze daarna het pleintje over, waarna de rust weerkeerde. Ze had overigens niet in de gaten dat achter haar helemaal niemand meer in de rij stond en de rij achter de protesterende man was aangegroeid tot 8 mondkapjes dragende klanten, keurig op 1,5 meter afstand.

Als zoiets gebeurt vraag je je echt af waar we terecht zijn gekomen in onze samenleving. Hier zie je het doorgeslagen ik-ik-ik-denken botsen op de ontnomen vrijheden van mensen die niets aan hun situatie kunnen doen, bijvoorbeeld door een ziekte waar corona rampzalige gevolgen kan hebben. Je zag hier het grote gebrek aan inlevingsvermogen. Zeg maar: het gedrag van de een die niets wil doen ten koste gaat van de andere die niets kán doen. Maar ook zie je dat veruit de meeste mensen gewoon wèl rekening met elkaar willen houden! Best leerzaam: corona bij de viskraam.