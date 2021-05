Vrijdagavond heerste er een euforische sfeer in het land na de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Hosanna, we mógen weer! De restaurants staan klaar om ons te ontvangen. Getest zullen wij de prachtigste evenementen bezoeken. In feite, zo juichte de premier bijna, zijn we van de lockdown af.

De medaille van de dalende cijfers op de ic’s en de spectaculair stijgende aantallen gevaccineerden, heeft echter ook een andere kant. Uit de rest van de wereld komt helemaal niet van dat goede nieuws. Vietnam had covid door zeer strenge maatregelen bijna totaal onder controle weten te houden. Nu ontwikkelt zich daar toch een ernstige uitbraak. Dat lijkt samen te hangen met het feit dat de Indiase en de Britse variant uitgerekend dáár elkaar gevonden hebben. Het resultaat van dit samengaan is besmettelijker dan ooit.

Suriname is in een vrijwel totale lockdown gegaan. Essentiële winkels mogen drie dagen per week open. In ziekenhuizen kunnen alleen nog covid-partiënten terecht voor zover er plaats is. Nederland stuurt 750.000 vaccins maar die worden pas begin juli geleverd. De toestand in India blijft rampzalig. In Buenos Aires beginnen vanaf maandag voorzichtige versoepelingen maar Argentinië kampt met een enorm gebrek aan vaccins.

Dit zijn maar enkele voorbeelden. Er komen uiteraard ook hoopgevende berichten uit andere delen van de wereld maar die zijn niet maatgevend voor de algemene toestand. Denk anders aan de Nederlanders die verleden week nog hoopten naar de zon van Griekenland te vertrekken maar onverwacht van een koude kermis thuiskwamen.

Nu wij hier in het land meer toegang krijgen tot de geneugten des levens, is het belangrijk ons niet blind te staren op het eigen geluk. Anders raken we het weer kwijt. Internationale solidariteit is essentieel om covid eronder te krijgen. Anders zitten wij hier voor we het weten met een variant die tegen de nieuwe vaccins bestand is.

Je had vroeger die leuze: hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit. Dat geldt met grote nadruk voor deze pandemie. De Nederlandse politiek en de media moeten leren de bestrijding van covid meer te zien in wereldwijd verband en niet langer als een nationale strijd.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit het publieke debat mag verdwijnen en de kwestie rond het Groninger aardgas evenmin.