Het kabinet hoopt door testen, testen en nog eens testen de strijd tegen het coronavirus te verfijnen. Wie besmet is of met dragers van het virus in aanraking geweest is, gaat meteen in quarantaine.

Niemand heeft het nog over de financiële gevolgen voor de betrokkenen. ZZP-ers worden meteen brodeloos gemaakt, MKB-bedrijven met een meewerkende baas raken meteen in het ongerede. Werknemers kunnen zich eenvoudig ziek melden maar dan gaat de rekening onmiddellijk naar de baas. Dat is een ramp in deze tijd van kelderende omzetten en economische crisis. Het kan zelfs het noodlottige duwtje zijn.

Je mag van mensen best verwachten dat zij een paar weken in isolement gaan om de maatschappij te beschermen tegen een dodelijk virus maar niet als zij daar financieel aan ten onder gaan. Een samenleving mag niet van individuen eisen dat zij aan de bedelstaf raken voor het algemeen welzijn.

Daarom dient de overheid voor compensatie te zorgen als een verdienend gezinslid in quarantaine moet. Dat is een daad van eenvoudige rechtvaardigheid. En ja, het is ook een open einde regeling.

Zorgt het kabinet niet voor die zekerheid – en niet knijperig maar ruimhartig –, dan zullen mensen zich aan het testen onttrekken en bij lichte klachten niet thuis blijven. Dan is namelijk de prijs te hoog.