Karim Bettache

Tot op heden lijkt de discussie over het coronavirus enkel te gaan over symptoombestrijding, zoals de vraag of we wel of niet weer in lockdown moeten gaan, of over het wel of niet dragen van mondkapjes. Ondertussen raast het virus nu al twee jaar de wereld rond en blijft het oneindig muteren. Een duidelijke indicatie dus dat we dit probleem als de wiedeweerga globaal moeten aanpakken door internationaal de handen ineen te slaan. Toch?

Niet dus.

Wat velen van ons zich niet realiseren is dat dit virus een aantal mensen (lees: kapitalisten) buitengewoon rijk maakt. Ik voorspelde het bijna twee jaar geleden hier op Joop al, dat u zich mag voorbereiden op oneindige rampspoed als het de rijken rijker maakt. En dat minister-president Rutte derhalve niet de redder in nood zal zijn. Dit klinkt allemaal wat complotterig, maar vergis u niet, het is dichter bij de waarheid dan u denkt. De vaccins, die door landen continu weer opgekocht moeten worden voor het tweede, of derde (of toekomstige vierde) boostershot, maken sommige mensen zo stinkend rijk dat zij er alles aan doen om deze vorm van winstbejag te behouden.

Als u goed oplet, ziet u een patroon: We vaccineren ons tegen het virus, de samenleving komt weer een beetje op gang, het virus muteert zich vervolgens in Azië of Afrika, de mutatie arriveert bij ons, de vaccins moeten weer ingenomen worden om ons te beschermen. Beeldt u nu eens in dat u een van de patenthouders bent op het vaccin en complete landen miljoenen van uw vaccins, om de zoveel maand, moeten opkopen. Als u een beetje egoïstisch bent ingesteld (een typisch kapitalistisch trekje) dan vindt u het prima dat het virus zich in de ontwikkelingslanden oneindig muteert zodat de rijke landen uw vaccin blijven opkopen en zo oneindig gaan lopen vaccineren.

Dit is dus wat er op dit moment aan de hand is. Ontwikkelingslanden (oftewel de landen die tijdens kolonialisme leeggeroofd zijn), dringen er nu al tijden bij de westerse wereld op aan om de vaccin-patenten vrij te geven. Ook veel wetenschappers ondersteunen deze eis omdat het de enige weg uit deze crisis lijkt de zijn. Daarom heeft de Amerikaanse President Joe Biden, zo’n zeven maanden geleden, toegezegd dat de patenten zullen worden vrijgegeven zodat armere landen eindelijk massaal het vaccin kunnen produceren. Uiteraard is dit tot op heden niet gebeurd omdat Europa als enige continent weigert dit te doen. Hier kunt u zien welke landen tegen het oplossen van onze ellende zijn.

Het zou schokkend moeten zijn, dat in een wereldwijde gezondheidscrisis onze overheden er alles aan doen om dit niet op te lossen. Het toont aan dat onze politici de kant van het grote geld kiezen en niet onze (en de wereldwijde) gezondheid. minister-president Rutte en zijn Europese collega’s hadden al lang moeten aandringen op de vrijgave van vaccin-patenten. Werkelijk onvoorstelbaar dat dit niet gebeurt.

Ik kan u verzekeren, zolang de populaties in ontwikkelingslanden niet worden ingeënt is deze pandemie een gebed zonder end. Ze noemen het tegenwoordig ook wel “vaccin-apartheid”: met patenten houden machtige corporaties de vaccins duur waardoor enkel rijke westerse landen ze kunnen opkopen om hun populaties in te enten. Het zijn de rijke Europese overheden die niet de kant van ons, de burgers, maar van het grote geld kiezen.

Vergis u niet, landen als Rusland en China hebben erop aangedrongen om de rest van de wereld te helpen, het is Europa dat weigert dit te doen omdat de patenten zo lekker rijkmakend zijn. Onze mainstreammedia zult u er weinig over horen, zij zijn enkel bedreven in het demoniseren van de niet-westerse wereld, maar een beetje onderzoek toont aan dat het vaak bij onszelf aan een moreel kompas ontbreekt en we weer eens lang en streng in de spiegel mogen kijken.

Het idee dat we het virus door de ontwikkelingslanden kunnen laten razen zolang we zelf maar onze vaccins hebben lijkt het resultaat te zijn van een culturele aandoening die we hebben overgehouden aan onze koloniale geschiedenis, waarin Europa zich spiritueel, sociaal en fysiek afscheidde van de mensheid buiten de Europese wereld. We ontwikkelden in het westen het absurde idee een andersoortig mens te zijn, superieur en kwalitatief anders dan Afrikanen, Aziaten en inheemse Amerikanen. Dit komt ons nu duur te staan. We zijn onlosmakelijk verbonden met onze broeders en zusters over heel de wereld. Hun lijden wordt ons lijden als we ze niet heel snel helpen.

Kortom, de discussie over het coronavirus is te lokaal en te symptoom gericht. We leven in een geglobaliseerde wereld waarbij we ook met oplossingen over de grens moeten kijken. Als we niet als de wiedeweerga de rest van de wereld gaan inenten, staat een nog besmettelijkere variant klaar om onze samenlevingen wederom in de ellende te storten. Een gebed zonder end.

Ga er bij uw overheid op aandringen om de patenten vrij te geven.