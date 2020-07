Eigenlijk moet je je daar natuurlijk niet aan wagen in deze tijd maar ik was heel nieuwsgierig hoe de crisis zich vertaalt in de verkiezingsvoorspellingen. In het buitenland biedt corona een paar grote voordelen voor de wereld: het kost vooral de populisten de kop. Trump is op een dieptepunt qua populariteit en slaat wild om zich heen. Zijn tegenstanders worden afgeschilderd als gevaarlijke monsters die politie, voorsteden en law & order willen afschaffen. De Braziliaanse Bolsonaro doet wat hopeloze pogingen om uit het dal van zijn electorale crashdown te komen.

In Nederland vergeleek ik de drie meest gangbare peilingen (peil.nl, I&O research en Een Vandaag) van juli tot en met januari. Ik telde ze op en deelde ze door drie want als je je verdiept in de statistische methoden die de drie belangrijkste peilers gebruiken, raak je al gauw het spoor bijster.

Wat blijkt: de coalitiepartijen hadden in januari, toen corona qua naam alleen nog maar bij een biertje hoorde, 58 zetels tegen 76 bij de verkiezingen van maart 2017. Nu hebben ze weer 75 zetels. De crisis hoeft nog maar even door te gaan en ze kunnen gewoon weer door met Rutte 4.

Want Rutte is de grote winnaar. Sinds januari heeft de VVD 13 zetels gewonnen. CDA en D66 winnen er ook ieder 2 gedurende de corona crisis. Conclusie: als het evaluatieonderzoek naar de handelswijze maar lang genoeg wordt uitgesteld en de kritiek die nu langzaam opkomt verdrinkt in een tweede golf, zit de coalitie gebakken. En links hoeven ze niet te vrezen, die zijn er geen zetel op vooruit gegaan.

De kans dat Rutte nog een leuke baan in Europa krijgt is natuurlijk het laatste half jaar wel verdwenen. Zijn vorige baas Unilever wil hem denkelijk ook niet na het dividend-gedraai. Shell evenmin. Misschien dat de KLM hem nog wil na het miljardencadeautje maar het ziet er naar uit dat we voorlopig met hem opgescheept zitten.