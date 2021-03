We weten al lang dat Baudet een complotdenker is, dus het mag geen verrassing heten dat hij ook over corona willekeurig van het internet geplukte dingen rondbazuint.

Het begon vorig jaar vooral in Brabant en Limburg: corona sloeg daar diepe gaten in dorpen en steden. Ik kan me de vele pagina’s met overlijdensadvertenties nog voor de geest halen.

Inmiddels zijn we een jaar verder. Er zijn veel vraagtekens te plaatsen bij het beleid en hoe de Nederlandse bevolking daar op reageert. Er zijn ook terechte vraagtekens te plaatsen bij de communicatie van overheidsinstanties. Maar je zou verwachten dat er over de gevolgen, over de drukte in ziekenhuizen en over maar liefst 15.000 doden, toch maar weinig discussie zou zijn.

En dan komt Baudet met z’n vrijheidskaravaan langs.

Nu weten we al lang dat Baudet een complotdenker is, dus het mag geen verrassing heten dat hij ook over corona willekeurig van het internet geplukte dingen rondbazuint.

Oversterfte

In december 2020 beweerde Baudet dat er nauwelijks meer sterfgevallen waren dat jaar, of in ieder geval niet meer dan tijdens het zware griepseizoen van 2018. Dit blijft hij maar herhalen. Dat het CBS daar heel anders over denkt, maakt hem niet uit. Dat talloze begrafenisondernemers er anders over denken, ook niet. Dat Jan en alleman kon zien dat er in ziekenhuizen nood aan de man was, boeit hem niet. De 15.000 doden tellen niet mee.

Toen duidelijk begon te worden dat hij er toch wel heel erg naast zat, verzette hij de doelpalen: er werden ‘coronadoden’ geregistreerd, die eigenlijk aan een auto-ongeluk waren overleden. Ah, een complot. Daar zullen de nabestaanden blij mee zijn.

Ouderen? Aandoening? Boeiuh!

Van de 15.000 overleden mensen, waren bij Baudet en z’n vrienden ineens de mensen boven de leeftijd van 70 sowieso niet meer belangrijk, daar hebben we het niet meer over. De aandacht werd verlegd naar ‘onder de 70 zonder onderliggend lijden’.

In 2020 zijn er 1494 mensen onder de 70 jaar overleden aan corona. Volgens Forum voor Democratie, waren er daar 151 gezond van. De rest had een “onderliggende aandoening”, alsof ze al met één been in het graf stonden en verder niet belangrijk zijn. Ze gebruiken daarvoor cijfers van het RIVM.

Nou is de tabel daarover veel rondgestrooid en zo’n onderliggend aandoening blijken dan dingen te zijn als hoge bloeddruk, diabetes, astma. Dat soort zaken. Nu ken ik wel wat mensen met die aandoeningen en die leven een vrolijk leven, slikken dagelijkse een pilletje en kunnen nog heel erg lang genieten van het aardse bestaan.

Niet bij Baudet: die ruim 1300 collega’s, vrienden en familieleden met astma of overgewicht? Ze tellen gewoon niet mee, vanachter de schrijftafel weggeveegd, hoeven we het niet meer over te hebben.

Maatregelen

Als er vervolgens over maatregelen begonnen wordt, wordt het helemaal een feest. De eenvoudigste maatregelen om verspreiding te voorkomen: veelvuldig handen wassen en geen handen schudden, afstand houden en sowieso weinig mensen ontmoeten.

Dus wat doen Van Haga en Baudet? Die maken er op het podium een vrolijk toneelstukje van. Lekker iedereen handjes schudden! Lachen om het virus! Selfies maken!

Sowieso hebben ze bij Forum een hekel aan slachtoffers en maatregelen. Zo kwamen verkeersongelukken ook al voorbij: “er sterven jaarlijks 700 mensen door een verkeersongeluk, toch schaffen we auto’s niet af”.

Nou weet ik toevallig dat autorijden een enorm gereguleerd ding is, iets met lessen volgen en examen doen, iets met verkeersregels, stoplichten, strepen op de weg, aparte secties voor fietsers en voetgangers. Iets met voorlichting, boete-systemen, fietsdiploma’s en ga zo maar door. Dat soort dingen zijn niet bepaald gratis, daar worden miljarden in gestoken. En met goede reden. En ongelukken zijn niet eens besmettelijk.

De oplettende lezer kan opzoeken dat als we per se met verkeersdoden willen vergelijken, je ze van 1996 tot en met 2019 bij elkaar kan optellen om tot 15.000 te komen. Wil Baudet na deze bizarre vergelijking, nu dan ook maar die dure verkeersmaatregelen afschaffen?

Vaccins

Over vaccins zijn de anti-maatregel-roeptoeters ook heel duidelijk: daar doen ze zelf niet aan.

Laten het nu juist vaccinaties zijn die een spectaculaire daling in het aantal slachtoffers teweeg brengen! We zijn in Nederland begonnen met het vaccineren van de oudste bewoners en hop hop, ineens vinden we die een stuk minder snel op de intensive care of als dodelijk slachtoffer terug.

Terwijl in landen waar deze crisis niet serieus genomen wordt, de zorg instort, slijten de Forum-freaks hun bizarre verhalen, ongehinderd door enige kennis van zaken.

Blijven lachen

De complotkaravaan gaat nog enkele dagen het land door. Als een verzameling vrolijke paljassen, staan ze daar keer op keer coronaslachtoffers weg te lachen, te doen alsof het wel meevalt en voeren met brede lach hun toneelstukje op.

Het is grappen en grollen om de jouw familieleden, jouw vrienden, jouw collega’s. Alles om maar een Kamerzetel en bijhorend salaris te kunnen ontvangen.

Ze geven niets om de langdurig zieken, niets om de overledenen en niet om de toekomstige slachtoffers van de wanen die ze verspreiden.

Het is een kwaadaardige bende.

Dit artikel is ook verschenen op het weblog van Martijn Tonies.