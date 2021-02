In zijn brief van zaterdag aan het Nederlandse volk zegde premier Rutte toe dat hij niet meer de ene branche open zou gooien en de andere gesloten houden. In plaats daarvan moest de hele economie een beetje ruimte krijgen. Nog geen vierentwintig uur later brak hij die belofte. In het Catshuis werd bekeken of kappers en andere beoefenaren van contactberoepen weer aan het werk mogen. Een definitief besluit valt voor de persconferentie van dinsdag. De overige ‘niet essentiële’ winkels en de horeca blijven op slot. Tegelijk gaan de middelbare scholen deels weer open. En wie weet, een plukje MBO.

Om dit mogelijk te maken blijft de avondklok nog minstens drie weken gehandhaafd. Althans dat is de motivatie. Ook al berust de werking uitsluitend op aannames. Opnieuw brak Rutte daarmee een belofte. Tot voor een week had hij steeds volgehouden dat die “rotmaatregel” zo snel mogelijk van tafel moest. Nu lijkt het wel of hij zich er volledig mee heeft geïdentificeerd.

Als je naar de besmettingscijfers kijkt is er geen aanleiding tot welke versoepeling dan ook. Die zijn immers de laatste dagen weer aan het stijgen, niet al te spectaculair maar wel gestaag. De door deskundigen voorspelde derde golf lijkt langzaam aan te zwellen. Een dijk van gevaccineerden is er nog steeds niet. Zondag kondigde men trots af dat inmiddels één miljoen prikken waren gezet. Op een bevolking van 17 miljoen is dat een beperkt aantal. En dan hebben nog maar 150.000 (!) Nederlanders ook de tweede prik gehad.

Toch heeft het kabinet een greep gedaan uit de grabbelton van versoepelingen. Kennelijk spelen de besmettingscijfers een secundaire rol. Op het Catshuis heeft men geconstateerd dat de teugels gevierd moeten worden, willen zij niet breken. In het lenteweer van de laatste dagen kwamen de Nederlanders massaal op de been. Het was vol in de kustgemeentes, de parken en de natuurgebieden. In mijn buurt kwam ik op verschillende plekken samenscholingen van de jeugd tegen. De wachtrij voor sommige restaurants leek erg op de staande receptie zoals je die vroeger bij druk bezochte kroegen voor de deur aantrof. In Amsterdam lijkt de matpartij met de ME op het Museumplein een zondagse traditie te worden. Dit weekend verschenen er 1.000 liefhebbers met wie Femke Halsema geen genade toonde. Misschien is het verstandig als zij zich verdiept in de biografie van haar voorganger Gijs van Hall.

Onder leiding van Rutte stelden de ministers en de deskundigen op het Catshuis kennelijk vast dat het Nederlandse volk nog het meest snakt naar een knipbeurt en een gezichtsbehandeling. Ook bleek uit onderzoek dat de tuttenclub een groot deel van het Nederlandse volk bestrijkt: de leden daarvan vinden het wel een goed idee dat alle flierefluiters, bamboucheurs, lichtmissen, drinkebroers, nachtuilen, jongens van jan pak de leuning, onkuise meisjes en overige liefhebbers van liaisons dangereuses alsmede de overige levensgenieters van overheidswege na kinderbedtijd in huis gehouden worden want zij kunnen zich niet indenken dat hun onzinklok gemakkelijk te omzeilen is. Zelfs midden in het Vondelpark werd zaterdagavond een feest gegeven. Het optreden van de politie was kennelijk deel van de lol.

Rutte heeft ontdekt dat zijn “rotmaatregel” stemmen oplevert, dat de tuttenclub een nieuwe achterban van jewelste kan worden. Daarom tilt hij de avondklok over de verkiezingen heen. Dan heeft de minister-president nog vier weken om zijn slag te slaan.

We zullen zien of kleine ondernemers aan de rand van het bankroet, met name uit de horeca, na 3 maart de deuren nog op slot houden. Er is maar één manier de getroffenen van zo’n wanhoopsdaad af te houden: een extra financiële injectie van grote omvang, die snel beloofd wordt en – wat gezien de Nederlandse bestuurskwaliteit moeilijk is – even snel en zichtbaar wordt gezet.

Besmettingscijfers staan even op het tweede plan. Voorlopig houdt de tuttenclub de overhand.