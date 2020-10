Ik heb die coronamelder al een week of twee geleden op mijn telefoon gezet. Hij heeft zich nog niet terug gemeld en of dat goed nieuws is weet ik niet zo zeker. Hoewel het aantal downloads in de eerste week in augustus al meteen op een miljoen stond, lijkt hij nog niet echt ‘ingeburgerd’ (laatste cijfers: na twee maanden 1,3 miljoen downloads).

Wat een zegen zou het zijn als héél Nederland dat ding installeerde en eerlijk gebruikte. Dan zouden we binnen de kortste keren van die pandemie af zijn.

Maar het gebeurt niet, volgens mij om verschillende redenen. Omdat er asociale types zijn die als ze verkouden zijn dat lekker geheimhouden omdat ze anders niet meer naar buiten mogen. Omdat er nog steeds dombo’s zijn die in allerlei (overheids-)complotten geloven. Omdat je jong bent en maar 0,02% kans hebt om er aan te overlijden als je het sowieso krijgt, dus poep aan een app hebt. Omdat je arm bent en geen smartphone kunt betalen of hardliner met een Nokia. Omdat je denkt dat je nog privacy hebt en de app die zou kunnen schaden.

Domheid zou je zeggen. Vooral dat laatste. In die corona-app is onze privacy zo beschermd dat hij nooit optimaal kan werken.

Mijn telefoon weet veel meer. Hij weet waar ik ben op dit moment, hoeveel schermtijd ik afgelopen week had en wat ik bekeek. Wat ik gister aan eten heb besteld bij thuisbezorgd. Wat ik allemaal op het internet heb gezocht of gekocht (verkoudheidsmedicijnen?). Dat ik in mijn stamcafé ben geweest tot tien uur met nog 70 mensen (binnen en buiten), dat ik alcoholvrije wijn heb afgerekend (stoptober ;-), hoe traag ik niettemin naar huis liep, dat ik de afgelopen weken tien dagen in quarantaine ben geweest, dat mijn auto gisteren de gemeentegrens heeft gepasseerd. Zo kan ik nog wel even doorgaan.

We denken dat de nieuwe Europese wetten onze privacy beschermen. Klikt u wel eens ‘nee’ bij een cookie-vraag?

Mij zal het een zorg zijn wat ze van me weten. Hinderlijke advertenties kun je uitzetten en als er een verkeerd regime komt sluit ik me aan bij het verzet en ga het datacentrum saboteren.

Natuurlijk zijn er dingen die een overheid of een buurman niet aangaan maar die kun je best wel buiten je slaapkamer houden. Over een jaar of tien bestaat privacy niet meer en kunnen we pandemieën in een week of drie de kop indrukken.

Een minuut voor twaalf: installeer die app!