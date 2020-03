Met mij.

Denk je nog aan het afgeven van papieren zakdoekjes. Ze zijn schoon op.

OK, hoe gaat het daar?

Heel erg stil natuurlijk, ik lees wat en kijk TV.

Ik heb zo zitten denken dat het misschien wel genoeg is zo.

Wat bedoel je, mam?

Nou, ik ben 85 en als ik iets ga mankeren dan gaat een jonger iemand voor als er geopereerd moet worden. Op mijn leeftijd wil ik natuurlijk een plaats aan een jongere afstaan.

Maar wat bedoel je met ‘genoeg zo’?

Ik zag op tv dat ziekenhuizen door het virus nog nauwelijks plaats hebben voor echt zieke mensen. Toen dacht ik bij mijzelf: ik ben erg tevreden met mijn voltooid leven en ga mijn lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap. Misschien vinden ze dan sneller een medicijn.

Maar mam, je hebt zelf toch geen besmetting?

Kind, dat weet je nooit maar je kunt toch wel iets doen in deze moeilijke tijden?

Hou toch op. Dat van ‘het voltooid leven’ komt van een partij die de helft van de veestapel wil ruimen en nu zetten ze via u ook in het ontdoen van oudere mensen. Verschrikkelijk!

Je vader is al 10 jaar dood. De crisis gaat nog maanden duren…

Wacht mam, Teuntje en Wico maken ruzie. Ze moeten echt even naar buiten. Ik kan nu jouw einde er echt niet bij hebben. Mijn ex klaagt ook al dat hij geen inkomsten meer heeft. Ik bel je vanavond even terug.

Goed kind, vergeet de zakdoekjes niet af te geven. Ik heb niets meer.

Kunt u even iets opschuiven?

Dat kan ik wel maar dat wil ik niet.

Iedereen houdt de anderhalve meter afstand in acht. Ik vraag u iets op te schuiven, zelf zit ik al op de punt. Er is aan de andere kant nog plaats genoeg. Het gaat ook om het principe.

U neemt het woord ‘principe’ in de mond. Als het echt om principes gaat, zal ik u het volgende vertellen. De aarde is het zat, eeuwen van uitbuiting heeft een spoor van vernieling achter gelaten. En dan gaat u de regering napraten over 150 cm.

Daar gaat het nu niet om. Graag iets opschuiven.

Op een markt in China met levende en dode dieren waar het bloed van de hakblokken druppelt is de aarde via een virus met een geweldige overleveringstocht begonnen. Begrijpt u het signaal dan niet? Genoeg is genoeg.

Ik vraag u nog een keer: graag even iets opschuiven. Op de bank is echt nog plaats genoeg.

Hier zit ik en zat er al toen u erbij kwam. Nog even dan, en dan houd ik op. Maar ik blijf zitten waar ik zit ‘en verroer mij niet’. Kent u dat liedje?

Het coronavirus is een signaal dat het kapitalisme op zijn laatste benen loopt. Naast een signaal van de aarde is het ook een teken van het einde van het neoliberalisme. Globalisering zou ons voorspoed brengen en honger en ziekten definitief uitbannen. Kijk waarin we nu terecht gekomen zijn…

Inderdaad, genoeg is genoeg. Ik stap op en wens u al het goede. Kent u het verhaal De goede en de kwade God uit het boek De Dwaas van Khalil Gibran?

Ik zie dat we allen aan boord zijn

Oh, nee Ahmed is nog niet aangesloten.

Hier ben ik, ik heb een beperkt bereik.

Ik heb een notitie gepost met de belangrijkste punten voor vanmorgen. Maar voordat ik daarmee begin nog even dit: willen jullie je persoonlijke ervaringen, opmerkingen, invallen en goed bedoelde maar vaak flauwe grappen over het virus bij jullie houden? Ons bedrijf zit daar niet op te wachten.

Kom op zeg, enig vermaak is toch wel op zijn plaats, zo gezellig is het allemaal niet.

Sorry John, we worden afgerekend op het aantal producties en niet op een hoeveelheid persoonlijk wel en wee van onze afdeling.

He, Rita valt weg, zie ik

Rita heeft mij aangegeven dat ze haar kind van school moet halen omdat de meester ziek is geworden. Zodra ze thuis is sluit ze zich weer aan.

Ook dit nog even: kunnen jullie je persoonlijke sores zo veel mogelijk buiten onze afdeling houden. Je kunt toch gewoon afspraken maken met je partner, huisgenoot of ouders?

Je kunt wel zien dat jij geen kinderen hebt. Het contact met grootouders of buurtoma’s is uit den boze. Het gaat vaak qua leeftijd om kwestbare mensen en moet het contact met kleinkinderen gemeden worden.

Maak dan afspraken met de kinderopvang in je eigen buurt.

Maar die zijn ook gesloten!

Kunnen we het over je lijstje met punten hebben?

OK, als eerste punt het vakantierooster voor deze zomer. Graag snel jullie plannen bij Frits inleveren.

He, wat nu? De verbindingen vallen weg. He hallo, waar is iedereen?