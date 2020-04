Twitter toch maar even rond Goede Vrijdag: ‘Kabinet in coronatijd de weg kwijt. Nexit is het vaccin’

Ik wil in de coronaperiode niet fout zijn geweest

Hoe bedoel je?

Met een kaal geschoren hoofd door de straten worden gesleept. Dat mijn latere kinderen gaan lijden onder een foute ouder.

Ik haal je file er even bij.

Je hebt vaak je handen gewassen. De beelden laten social distancing zien. Nee, dat is niet waar, je hebt een keer ruzie gemaakt in de supermarkt. Maar dat is het dan. Je bent voornamelijk binnenshuis geweest. Niet zoveel aan de hand dus wat dit Praktische Deel betreft. Wacht, je hebt ook nog een groepje van zes personen aangemeld dat de anderhalve meter niet in acht neemt. En een beertje achter je raam geplaatst. Ook dat scoort.

Dat van die ruzie kwam omdat ik volgens die klant teveel toiletpapier had ingeslagen. Maar het ging om een voordeelpakket en niet om hamsteren.

Als ik nu op het Sociale Deel klik dan zie ik een ander plaatje. Je hebt je bejaarde buren niet geholpen. Geen vrijwilligerswerk bij de voedselbank verricht. En je hebt wel 1984 van George Orwell gelezen.

Ik was nogal verkouden en wilde de anderen niet nodeloos in gevaar brengen.

Even je telefoongeschiedenis checken. Je hebt je niet gemeld bij je huisarts. Ook kunnen we niets vinden over de aanschaf van medicijnen bij je apotheek. Zit je het systeem te faken ofzo?

Sorry.

Je kunt de handleiding via je account invullen om de scores te verbeteren. Als je het onderdeel ‘De Ander’ serieus neemt, heb je verder niet zoveel te vrezen. Als het systeem ziet dat je onvoldoende scoort, krijg je automatisch een melding. Na drie meldingen moet je je zorgen gaan maken.

Fijn dat je me zo steunt.

Heb je even? Het gaat niet goed

Kom verder, doe de deur dicht en pak een stoel. Nee niet die, dat is te dichtbij. Doe nou je telefoon weg, en nu even niet twitteren. Hou je het nog vol?

Het is te gek voor woorden. Ik verlies in deze coronacrisis zetel na zetel. Mijn naam wordt in de media niet meer genoemd. De premier wordt gezien als De Grote Leider. Ooit de Draaikont Aller Tijden. De Uil van Minerva lijkt ver weg gevlogen.

Hou op met die uil. Wijsheid toon je nu door je gedrag, niet door filosofie. Als jij in prime time afziet van het stellen van vragen dan ben je gewoon een politieke nobody wiens naam verkeerd wordt uitgesproken.

Ik stel geen vragen aan een deskundige die mijn voorstel om te komen tot een absolute lockdown, afwijst. Ik ben een Miguel de Cervantes maar geen Don Quichot.

Hou ook op met je lockdown. De premier heeft het met steun van iedereen gekozen voor een ‘intelligente lockdown’. Doe iets totaal anders. Speel nu met name een onverwachte, geopolitieke kaart, bijvoorbeeld Europa.

Daar heb ik ook aan gedacht. We hangen dit kabinet op aan het touw dat de zuidelijke landen voor Nederland hebben uitgerold. Natuurlijk steekt Nederland geen geld in die landen, integendeel. Ik ga eisen dat Nederland zich nu in een referendum uitspreekt voor een onmiddellijke Nexit. Laat de machteloze EU volop afbladderen opdat wij boreaal schitteren. Na de Nexit de Euxit! En dat ons volk geopolitiek samengaat met het VK en open staat voor het dwarse Hongarije. Ik houd alvast mijn lijntjes naar Rusland en China flink warm. Geopolitiek machtsdenken is ons nieuwe kompas!

Niet gek. Het levert wel eventjes een nieuwe dip op, en let op: je bent niet de enige oppositieleider die nu om een Nexit roept. Maar die andere heeft godzijdank geen partij met leden en is roepende in een totaal verlaten woestijn. Jij kan zeker vanuit een uniek intellectueel leiderschap een krachtig standpunt innemen. Daar sluiten de kiezers graag op aan als de huidige status van De Grote Leider aan het verdampen is. Het is een democratische magneet voor alle in omvang toenemende, onderhuidse frustraties. Ik zal dit wel nog communiceren met onze fractievoorzitter in de Eerste Kamer.

Nee, laat hem nog even bungelen. Teveel last van een Makvirus. We lekken dat hij dreigt met aftreden. Immers hij is nu tegen een Nexit. Onze eerdere ervaringen hebben duidelijk gemaakt dat weglopers als communicerende vaten werken ten opzichte van groei in de peilingen.

Ik regel dat ik bij Jinek zit.

Hou na de crisis rekening met een hausse aan emo-literatuur

Doen we niet. We hebben nauwelijks budget om de zaak draaiende te houden. Vergeet die emo-literatuur. Maar hoe kom je eigenlijk tot deze ontdekking?

Mensen – en dan bedoel ik niet al die hardwerkende artsen en verpleegkundigen – vluchten momenteel in dagboekaantekeningen. Combineer dit met de enorme groei van creative writing cursussen. Mensen willen nu een Simone de Beauvoir of Tommy Wieringa zijn. Veel verdwijnt natuurlijk in de prullenbak van de self publishing schrijvers. Maar pareltjes moeten wij er wel uitvissen.

Het zit anders. Mensen maken onnoemelijk veel foto’s met hun telefoon. Die moeten iets met al die voor hen dierbare beelden. Daantje als coronamonster, Annaatje als zeevirus, Najibje met een dodenmasker. Geld verdien je nu met de productie van fotoboeken. Helaas, dat is niet onze business.

Nee, ik kies voor de kracht van het geschreven woord. Als het zand in de woestijn, het zout in de zee, ik meen een dichtregel van Komrij. We plaatsen op social media een oproep om een eigen dagboekmanuscript in te zenden. Daar zit veel bagger bij, beïnvloed door al die overbodige talkshows. We kiezen vijf teksten uit. Vooral focussen op thema’s als eenzaamheid en iets goed doen voor de ander. De menselijke maat dus.

Gatver. Daar onderscheid je je totaal niet mee en het levert zelfs geen euro op. Kans maken de teksten die het extreme van deze crisistijd weerspiegelen. Roggelend onder een brug creperen en geen arts die langs komt. Geen plek op de IC omdat een algoritme zegt dat je geen overlevingskansen hebt. Mijn smartphoneverslaving was mijn redding. Opeens genezen na een bloeddoorweekt avondgebed.

Kijk, voor dit alles heb je een markt.

Doen we. Overigens, ik ben zelf ook al met dagelijkse aantekeningen begonnen. Fascinerend wat je dan over je eigen kwestbare-ik-in-crisistijd ontdekt.

Eerlijk gezegd, ik heb net mijn eerste hoofdstuk met mijn leesclub gedeeld. Ik kreeg direct al heel enthousiaste reacties vanwege mijn gedurfde quarantaine sexfoto’s en de openhartigheid over mijn vet aangezette, schaamteloze ego.

Mail even door!