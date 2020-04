Voor je verder gaat. Zit je in Noord-Korea of zo?

Een 1 meiviering is wel het laatste waaraan ik nu denk. Hoe kom je erop?

Een kennis uit Berlijn vroeg me wat wij met Maifeiertag gaan doen. Ze verwachten daar zelf weer harde botsingen in Kreuzberg ondanks of dankzij de coronacrisis. Maar de Dag van de Arbeid op de eerste mei stelt in Nederland al jaren niets meer voor.

Een beetje historisch besef graag. Op iedere 30ste april werd nog niet zo lang geleden massaal door het volk Koninginnedag gevierd. Je krijgt dan geen mensen op de been voor een demonstratie de dag daarna, zeker niet als ook progressief Nederland onder de mom van een vrijmarkt oranje draagt. Hoezo 1 meiviering?

Ik begon dit gesprek met ‘Samen, samen’. Vanuit het perspectief van de Dag van de Arbeid een ongelooflijk vals beeld. Personeel ontslaan maar wel zelf een vette bonus opstrijken. Belastingen ontwijken, dikke winsten maken en toch een noodkrediet ontvangen. Ben je arm, krijg jij de klappen terwijl corpsballen feestjes houden.

Was ik Marx ik zou Het Kapitaal fundamenteel aanvullen met een coronahoofdstuk over ongelijkheid in een schijnwereld van democratie en vrijheid.

Kijk, met dat laatste jaag je de mensen weer in de gordijnen. In hun beleving pleit je voor een fikse opknapbeurt van de Goelag Archipel. Je zal echt iets moeten doen aan strategie en communicatie.

Eens. Daarom heb ik de drie bestsellers van die populaire Harari er op na geslagen. Op zoek naar de betekenis van de eerste mei vanuit het verleden, het heden en de toekomst. Zonder resultaat. Noppes, niente, nada. Een kleine 1.400 bladzijden maar uiteindelijk lijkt hij bedwelmd door een obsessie voor proefdieren en algoritmes. En het socialisme ziet hij als een merkwaardig geloofsartikel. Dat schiet niet op.

Hoe breng jij zelf eigenlijk de eerste coronamei door?

Weg even van het neoliberale frame. Zo’n leugenachtige solidariteit.

Weet je dat 18 november van vorig jaar de honderdste sterfdag was van Us Ferlosser Ferdinand Domela Nieuwenhuis? Ik trek me terug met een biografie over deze voormalige predikant.

Totaal aan mij voorbijgegaan, maar hij was toch een anarchist?

Je zegt het.

Coronavirus verspreidt geheim eurofielvirus



Wat een eigenaardig sprongetje: van corona naar de liefde voor Europa! Moet je nu even niet mee aankomen. Geen hond is bezig met Europa, Natuurlijk hebben de regeringsleiders videocontact maar dat is puur voor de vorm.

Let op!. Geen land coördineert op het niveau van zijn continent de strijd tegen het coronavirus. China en India blijven geduchte tegenstanders maar Azië zelf speelt geen rol. Afrika, het continent van Allah en God, is een zorgelijk verhaal apart. Vergeet Amerika sinds de president zich inspuit met lysol. Latijns Amerika blijft een optelsom van geweld en financiële corruptie. Blijft over ons eigen Europa met een gemeenschappelijke munt, een basisverdrag, een parlement, en nu een Nood- en Herstelfonds.

En een bij voorbaat gehavende Green Deal.

Dat is echt voorbarig. Het is allemaal niet ideaal maar Europa zelf steekt toch met kop en schouders boven de andere continenten uit. Met dank aan het coronavirus! Nederland zelf sukkelt er nog wat achteraan maar ‘komt tijd komt raad’.

Met een Polen en Hongarije waar democratie en rechtspraak gemuilkorfd worden.

Misschien toch een tijdelijk verschijnsel nu in de EU alle aandacht uitgaat naar het ontwikkelen van een vaccin.

Met een belachelijke bureaucratie waar bakken met geld opgaan aan het verslepen van het parlement van Brussel naar Straatsburg en weer terug.

Peanuts vergeleken bij de EU begroting van bijna 160 miljard euro.

Met een hang van Griekenland en Italië naar het grote geld uit China. Complete Europese havens gaan in de verkoop.

Zie het breder. De nieuwe Zijderoute komt eraan en daarop moeten de EU-landen goed op inspelen. Ook de wereldhaven van Rotterdam zal snel volgen.

Met een groeiend euroscepsis door de opkomst van nationalistische partijen.

Kijk, en nu gaat het geheime eurofielvirus zijn werk doen. Economisch is het nu ondenkbaar dat Europa als machtige interne markt uiteen valt. Geen Exit meer. De nationalistische partijen moeten wel met een Europees alternatief komen. Ik voorspel je dat groepjes landen in Europa in deze tijd elkaar snel gaan opzoeken. En dat je een postcorona Verenigd Europa van de Regio’s krijgt – een pcVER/UER – met als culturele kernen het arme Zuiden, het rijke Noorden, het machtige Midden-West en het autoritaire Oosten.

De coronacrisis versnelt dit heilzame, pluriforme federatieproces.

Ik heb toch liever eerst een vaccin tegen de coronavirus zelf, desnoods uit China.

Ik geef toe: Europees geopolitiek denken is nog niet voor iedereen weggelegd.

Komt vanzelf.

Oma, mag ik bij jou komen logeren?

Nee kind, dat mag nog niet. Ik kom uit een kwetsbare groep, dat weet je toch?

Wat zit je haar leuk! Vind je het fijn om weer naar school te gaan?

Papa en mama hebben ruzie. Papa vindt dat ik niet naar school mag omdat het coronabeest nog niet is weggejaagd. Mama vindt het goed omdat die meneer-met-de-baard het ook goed vindt. En ik moet mijn mond houden anders krijg ik weer een strafpunt.

Krijg jij strafpunten?

Ja, als ik stout ben. Maar ik kan ook sterretjes verdienen als ik iets goed gedaan heb. Gisteren kreeg ik twee sterretjes van de juf. Ik heb nu 12 strafpunten en 15 sterretjes. Papa en mama hebben dit zo gedaan om niet altijd ruzie te hoeven maken.

Maar kind, komt de juf aan huis? Wat gevaarlijk.

Nee oma, op m’n nieuwe laptop. De juf legt dan iets uit wat ik niet snap en geeft dan nieuwe opdrachtjes. Heel leuk. Alleen mama praat er de hele tijd doorheen en dan kan ik het niet goed verstaan. Maar dan helpt ze me weer als ik iets niet weet. En ik doe de taakjes van jufjannie punt nl.

En wat doet Papa?

Papa vertelt me verhaaltjes over die meneer-met-de-baard en zijn jacht op het coronabeest. Dat hij eerst zijn handen wast voordat hij op jacht gaat. Dat die meneer niet dicht bij mensen komt want dat ruikt het beest al van ver. Dat we binnen moeten blijven omdat het beest je anders opeet. Mama vindt het niet leuk als we zo slecht praten over het beest. Dat maakt je bang, zegt ze. Kijk, ik heb een tekening van het beest gemaakt.

Je houdt de tekening op z’n kop, lieverd. Draai maar even om.

Nee oma, het beest is dood. De meneer-met-de-baard heeft gewonnen.

Fijn, dat je weer mag buitenspelen.

Ja, van mama mag ik naar buiten maar alleen als zij de oppas doet. Doet papa de oppas dan moet ik binnen blijven. En dat vind ik stom. Papa zegt dat we nu vooral moeten opletten omdat het coronabeest ook erg boos is.

Is het coronabeest boos?

Niemand vindt het beest lief. Niemand wil met het beest spelen. Alleen een paar mensen in witte jassen geven hem lekkere hapjes om zo het beest te kunnen vangen, zegt papa. Volgens papa doen ze dat vooral om op TV te komen.

Oma, wat is een Duivels Dilemma? Opa zegt dat soms als hij moe is.

Het is een begroeting als grote mensen moe thuiskomen na de jacht op het coronabeest.

Waarom wil je eigenlijk komen logeren?

Oh oma, ik moet stoppen. Mama roept dat ik naar buiten mag.