Waarom wordt uw 5G-coronatest geboycot?

Er is tijdens de versoepeling binnen de coronacrisis een keihard gevecht gaande tussen de ICT-bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich richten op een stralingsvrije toekomst. Mijn test, die een relatie legt tussen 5G-straling en de gezondheid van mensen, wordt totaal belachelijk gemaakt door het ICT- en OMT-front. Vandaar deze boycot. ‘Testen, testen, en nog eens testen’ is een holle kreet geworden omdat mijn test niet serieus genomen wordt. De parallelle media juichen mijn test overigens toe. De vraag is ook of je wilt dat je gezondheid via 5G-technologie uit China of uit de VS aangetast wordt. Dat is de vrije wereld waarin we nu leven!

Harde bewijzen over de werking van uw test heeft u niet kunnen overleggen. U verkeert in het groeiende kamp van complotdenkers. Lekker fris! Hoe werkt uw test eigenlijk?

Mijn digitale doe-het-zelf test waarschuwt de gebruiker als deze moet niezen bij 5G-straling. Als positief wordt geconstateerd dat het niezen optreedt bij een verhoogde straling wordt de telefoon of tablet direct uitgeschakeld. De relaties tussen straling en niezen verzamelen we in de cloud. Overigens kan het niezen in het menu uitgebreid worden met de corona-opties koorts, hoesten, loopneus en angstzweet, al naar gelang de gemoedsrust van de gebruiker.

Gaat het om een correlatie of om een oorzakelijk verband? Toch een vrij fundamenteel onderscheid in de huidige wetenschap.

Precies. In de huidige wetenschap. Wat betreft het coronavirus is dat een volstrekt achterhaalde theorie. Door zo te hameren op ‘oorzakelijke verbanden’ worden noodzakelijke medische en technologische maatregelen eindeloos uitgesteld. De chaos wordt daardoor nog groter. Corona is een nieuwe wetenschappelijke werkelijkheid. Bij mogelijke correlaties geldt: act now! Het niet-handelen is een maatschappelijk schandaal maar verklaart ook waarom mijn 5G-coronatest geboycot wordt door de gevestigde politiek. Leg dat de caféhouders maar eens uit.

Kunt u zich voorstellen dat mensen het in brand steken van 5G zendmasten verafschuwen?

Ho, ho. Die brandstichting is nog niet voor 100% bewezen. Een voor de hand liggende theorie is dat door de verhoogde straling een versterkte elektriciteit optreedt met als gevolg zelfontbranding. Geen enkel forensisch instituut durft het aan om deze zelfontbranding te onderzoeken. Bang dat ze hun subsidie verliezen. Mijn dhz-test zal veel data opleveren voor een noodzakelijk wetenschappelijk debat. Maar wel dit keer door de parallelle media aangezwengeld.

Toen ik kwam aanlopen zag ik u met een andere persoon de hand schudden binnen de anderhalve meter. U neemt de gevestigde waarschuwingen en maatregelen niet serieus?

Jawel, maar het 5G-stralingsniveau was op dat moment te verwaarlozen.

Geef je ook twee pakken stroopwafels bij de receptie af?

Stroopwafels?

Twee pakken stroopwafels, graag in een zak. Dat hoeft in deze tussenfase van coronatijd niemand te zien.

Maar pa, krijg je dan geen eten meer? Je lust helemaal geen stroopwafels. Laatst hebben we een heel beschimmeld pak moeten weggooien. Echt zonde. En wie mag dit niet zien?

Niet zoveel vragen stellen, help me nou en geef die stroopwafels af.

Doe nou niet zo mal. Ik wil best tijdens de versoepeling iets lekkers buiten de deur bestellen maar die geheimzinnigheid van jou zit me echt dwars.

Ik leg je het uit. Maar dan moet jij beloven dat je het tegen niemand zegt. Ook niet geen je zus.

Beloofd!

We mogen in ons tehuis zelf geen bezoek ontvangen en dat is erg beroerd. Dat weet je. We worden als kleuters behandeld door de als plastic robots verklede helpers. Op de eigen verdieping hebben we de koppen bij elkaar gestoken. We zijn allemaal in de tachtig. Je moet dan genieten van elke dag die je nog gegund wordt. Je hart, een virus, het bloedpropje, hoe voltooid moet het leven zijn? Die vraag leeft bij iedereen hier. En nu komt het: we komen op zolder bij elkaar, tegen de regels in en in het geheim. We doen dan allerlei leuke dingen. Hebben heel veel plezier. De directie mag dit absoluut niet weten. Vandaar mondje dicht.

Ik ben met stomheid geslagen. Het is natuurlijk hartstikke risicovol maar dat weet jezelf ook wel. Wat voor leuke dingen doen jullie dan met elkaar?

De lift gaat niet verder dan de 8ste verdieping. Sommigen – vaak zeer zware bewoners – kunnen niet traplopen die sjorren we dan neuriënd de trap op naar de zolder. We beginnen eerst met vrij knuffelen. Even elkaar flink voelen. Oh zo fijn, maar daar zit verder niets achter, geen sukkelseks of zo. Dat hij van nr. 24 viel op haar van nr. 32 is echt een uitzondering. En we vertellen elkaar over onze kinderen.

Als de versoepeling definitief is, willen we een officiële status aanvragen als KnuffelClub 80+. We hebben ook al verbouwingsplannen voor onze eigen verdieping. En er is een business model in de maak om samen een voltooid levenkliniek voor 80+ te starten. Na de corona is daar een geweldige behoefte aan en het is bijzonder lucratief.

Heb je ook over mij verteld?

Zeg op. Wat heb je verteld. Ik vind dit ongemakkelijk.

Niks bijzonders.

Weten ze dat ik wethouder ben?

Heb ik dat verteld? Ik geloof het niet. Het gaat gewoon over dagelijkse dingetjes. Hoe de kinderen leven, of ze werk hebben en gezinnen, een huis, en of ze gelukkig zijn en goed terecht zijn gekomen. Hoe ze met corona omgaan. Niks bijzonder dus. En bij de koffie uit onze eigen kannen moet je om beurten trakteren. Ik ben nu aan de beurt.

Twee pakken stroopwafels in een zak, zei je?

Corona bevestigt het eigen gelijk

Dat is wat het doet. Iedereen, van zelfbenoemde opinieleiders tot omhooggevallen onderzoekers, iedereen, werkelijk iedereen ziet in deze pandemie zijn of haar eigen gelijk. Klimaatactivisten en antiglobalisten zien het virus als een bewijs van hun juiste overlevingsstrategie. Nationalisten zien het als een godsgeschenk voor het eigen anti-EU standpunt. Filosofen die zeggen al jaren te waarschuwen dat we het filosofisch denken totaal verleerd hebben. En politici? Ze gaan opnieuw voor het eigen partijgelijk. Breek me de bek niet open. Ik kots van al die lui die roeptoeteren dat ze de nieuwe wereldorde altijd al hebben zien aankomen.

Je bent echt kwaad hè? Zo ken ik je niet. Altijd had je aandacht voor een andersdenkende. Je had begrip voor de boosheid van anderen. Vooral voor de man in de straat die erg boos leek te zijn. Maar moet je nu jezelf eens horen.

Dat is nu precies wat ik bedoel. De wereldwijde corona heeft een zo fundamentele impact dat je het gewoon niet kan maken om niet zelf totaal andere denkrichtingen in te slaan. Ja, ik stond altijd open voor de boosheid van anderen. Martha Nussbaum heeft daar in haar boek Woede en vergeving prachtige dingen over gezegd. Dat uiteindelijk woedeloosheid leidt tot verzoening. Ik heb besloten om het roer volledig om te gooien en nu zelf eerst erg boos te zijn. Dat is fase 1 om uiteindelijk tot woedeloosheid te kunnen komen. Ik wil laten zien dat ik mijn eigen gelijk vanwege corona kan transformeren in een nieuw denken.

Op wie ben jij dan, hoe zal ik het zeggen, denkbeeldig boos? Natuurlijk op die opinieleiders en andere intellectuelen, en op politici – kan ik inkomen – maar op wie nog meer?

Ik heb in deze coronatijd – ik spreek niet meer van een coronacrisis – geleerd niet alles zo persoonlijk te nemen. Ik ben ongelofelijk boos op algemene verschijnselen, zoals het eigen gelijk, zonder direct iemand aan de schandpaal te nagelen. Ik ben enorm boos op het fruit dat zich zomaar willoos laat doordraaien. Deze boosheid ervaar ik in deze fase als fundamenteel en noodzakelijk. Ik kan nog niet aan verzoening denken. Sorry Martha.

Ik probeer het toch nog even. Ben je ook boos op ons, je vriendengroep. Ook deze groep is nog niet aan een transitie toe. Gisteren hadden we een Zoom gesprek over reizen naar het buitenland na de coronacrisis. Niemand zei: daar stop ik mee. Met uitzondering van Bram en Nadia maar die zitten financieel helemaal stuk. Dus dat telt niet.

Ik kon er niet bij zijn maar ik zou me heel erg ergeren aan zo’n houding. Natuurlijk stop ik zelf ook niet met reizen maar ik reis nu wel uit woede en niet primair om mijn plezier of voor mijn werk. Mijn eigen boosheid vanuit mijn nieuwe identiteit voelt in deze tussenfase van corona heel authentiek, heel bevrijdend aan.

Helder!