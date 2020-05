We moeten niet vergeten dat er bij afwezigheid van opinies in opinieverslaafd Nederland een groot zwart gat ontstaat

Een opinievrij coronapinksterweekend, en wel nu! Hoezo?

Het komt door de jeuk die ik krijg van opinieleiders die steeds weer hetzelfde verkondigen. Gelardeerd met een paar nieuwe trendy woordjes om de actuele schijn op te houden. Wat zou het prachtig zijn om met Pinksteren media te koesteren zonder de woorden ‘corona’ en ‘opinie’. Maar verrassende verhalen over onze lichtende luchten, de zorgeloze zon die ons voor niets verwarmt, de kinderen die onbevangen verstoppertje spelen op verkeersvrije straten. Over een gedroomde toekomst. Ik hoef echt niet te horen hoe mondkapjes ons sociale leven beïnvloeden vanuit cultuurmarxistisch perspectief, hoe politici elkaar de maat nemen over het niet kunnen handen wassen bij het wildplassen. Ver weg ook van de flodderige would-be gesprekken over betekenisgeving.

Ik ben beslist niet religieus maar jouw opinievrij weekend komt wel op een zeer goedgekozen moment. We eindigen de Ramadan – vol van vasten, nederigheid en goed doen – met een Suikerfeest en sluiten vervolgens af met de geest van Pinksteren die op ons neerdaalt en ons verrijkt. Fantastisch om dan geen opinies te horen, niet van dichtbij en niet van veraf. Tijdloze poëzie laten horen in plaats van talkshows over de chaos van de versoepeling. Natuurfilms over de jacht van een leeuwenfamilie op een verdwaald steenbokje in plaats van de jacht op mondkapjes. Columns die artistieke wonderen in de wereld om ons heen verwoorden. Maar geen opinies! Wat een mentale, angstvrije denkkracht zal dit opleveren.

Ja, ik ben voor zo’n opinievrij coronapinksterweekend.

Ik zie wel een probleem: het bepleiten van een opinievrij coronapinksteren is op zich ook weer een opinie: ‘dit is mijn mening over de noodzaak om even geen ruimte te bieden aan opinies’. Daar zit iets paradoxaals in. Misschien moeten we alleen maar advertenties en stickers maken met de tekst ‘Samen voor een fijn opinievrij coronapinksteren’. Dat relativeert de uit te spreken opinies al enorm. En geen studiogesprek, en zeker geen hoofdredactioneel commentaar. De mensen lezen de sticker en voelen zich bevrijd van het eigen oordeel. Dat lucht flink op. Je schept een geweldige nieuwe ruimte in je hoofd. Je komt er ook achter hoe we het authentieke denken zelf hebben verwaarloosd door eindeloos opinies rond te strooien. Lees Peter Sloterdijk!

We moeten niet vergeten dat er bij afwezigheid van opinies in opinieverslaafd Nederland een groot zwart gat ontstaat. En dat de opinies als vanzelf weer de leegte vullen. We moeten vrije, creatieve gedachten promoten die als een virus de opinieziekte bestrijdt. Heerlijk om in zo’n Pinksterweekend vrije gedachten met familie en vrienden te delen. En dat we op gepaste afstand benieuwd zijn naar elkaars toekomstbeelden in plaats van weer een mening te moeten ventileren.

Zie je hoe moeilijk het is? Je zegt ‘in plaats van weer een mening te moeten ventileren’. Daar zit een keiharde opinie achter. De woorden ‘in plaats van’, ‘weer’ en ‘moeten’ maken duidelijk dat jij ook nog niet opinievrij bent. Het eerste hoofdstuk van mijn nieuw te verschijnen boek Opinievrij denken voor dummies gaat over mensen die beweren opinievrij te zijn maar dat naar mijn oordeel totaal niet zijn.

Ik meen dat dat bij jou ook zeker het geval is.

Vanwege de versoepeling is jullie coronahelpdesk voor onderzoekers een schot in de roos

Ja, inderdaad. We krijgen heel veel waardering voor ons initiatief. En heel veel vragen hoe je je onderzoek in de nieuwe versoepeling postcorona-proof kan krijgen. Net nog een dramatisch geval aan de lijn. Wil volgend jaar promoveren op leiderschap. Nou, als je dan niet leiderschapsissues behandelt vanuit het coronaperspectief gaat de vlag niet uit. Reken zeker maar gerust op een jaar extra na de versoepeling. Dramatisch, mentaal gezien.

In mijn eigen onderzoekgroep doet iemand onderzoek naar conflictgedrag in buurten in de precoronatijd. Tel maar gerust twee jaar erbij maar de subsidie stopt wel dit jaar. Er is geen noodfonds en de universiteiten zijn plat zak. Ik zal hem jullie helpdesknummer geven. Een collega op biologie moet haar hele probleemstelling en opzet na de versoepeling omgooien. Wat natuurlijk logisch is maar de emotionele schade is enorm groot. Drie jaar bijna voor niets gewerkt. Leg dat je omgeving maar eens uit.

Het merendeel van de hulpvragen gaat over conflicten met de promotoren en begeleiders. Deze supervisoren hebben geen flauw benul van de ontoereikendheid van de eigen modellen. Absoluut niet corona-proof. De promovendi gaan zeker onderuit als ze hun manuscript inleveren bij de beoordelingscommissies. Geen lid brandt zijn of haar vingers aan een ‘ja’ als de woorden corona en versoepeling niet genoemd en getoetst worden. Zelfs de gedurfde exemplarische studies van mijn vriend- collega over chimpansees gaan in rook op. Deze slimme mensapen hebben nog nooit zoiets als een wereldwijde coronapandemie meegemaakt. Elke conclusie in zijn rapport is op drijfzand gebaseerd. Hij is woest maar trekt zijn studies niet in. Ik voorspel een gigantische reputatieschade. Reken op vervroegd pensioen.

Wat dacht je van de fraudegevoeligheid? Hoogleraren die in hun caravan op een verlaten campingveldje zelf vragenlijsten invullen. Onwelgevallige informatie weglaten. Grafieken schetsen zonder steun in de data. Wat ooit allemaal incidenteel werd genoemd, zal nu als een sjoemeltsunami de academia overspoelen.

En let op: het in alle haast gepubliceerde corona-onderzoek is vaak bagger, geen controlegroepen en vol van schimmige aannames.

Het is de meest onbesproken ramp in deze coronatijd. Allerlei academische handboeken moeten in revisie. Afgestudeerden moeten worden teruggeroepen voor bijscholing om postcorona-proof te kunnen functioneren. Onderzoeksprogramma’s zullen alle een nieuw soort APK-postcorona-keuring moeten ondergaan. Maar waar vind je de expertise? In China zijn data per definitie politiek gekleurd. In Amerika worden ideologische spoelexperimenten met chloor voorgesteld.

Mag ik even meedenken? Je zou de wetenschap gefaseerd postcorona-proof kunnen maken. In volgorde van belangrijkheid de disciplines doormeten en daar waar nodig modellen buiten werking stellen.

Prioriteit moeten de alfa’s hebben omdat dit alles te maken heeft met de morele en culturele veerkracht van de bevolking. Zonder deze veerkracht kunnen de andere disciplines wel inpakken. Dan volgen de gamma’s om het gedrag te modelleren en tenslotte de bèta’s, zeg maar alles wat exact is, van biologie tot ICT.

Waarom niet biologie op nummer 1?

Heel simpel, en eigenlijk geldt dat voor alle bèta’s. Deze tak maar liever geheel privatiseren. Big Pharma profiteert nu al gigantisch van universitair onderzoek. Big Data bedrijven zijn de grootste winstmachines – ook in deze coronatijd – zonder een adequaat belastingregiem. Kijk maar uit dat ze je helpdesk niet gaan financieren.

Hé, je telefoon gaat. Waarom neem je niet op?

Nee, ik ga niet meer met mama voetballen, ze schiet op z’n meisjes

Wat zeg je nu? Mal mannetje. Ik heb zelf zo mijn laatste videovergadering en moet binnen blijven. Mama is bijna klaar met haar exitronde en heeft even tijd om met je te voetballen. Je zit de hele dag thuis met je tablet. En je bent al over je uren heen. Even naar buiten nu, lekker in het zonnetje.

Wat is dat: ‘op z’n meisjes schieten’? Vertel.

Als je moet schieten dan moet je een beetje naar voren buigen om kracht te zetten. Je moet ook de tegenstander in de war brengen. Kijken naar links en keihard schieten naar rechts. Dat is boeiend. Meisjes buigen niet voorover maar een beetje achterover en kijken waar de bal naar toe moet. Heel saai. En dat doet mama ook. De jongens lachen me dan later allemaal uit en word ik gepest. Ze schelden me uit voor homo.

Wat een onzin. Lekker toch, een balletje trappen. Weet je nog dat we samen naar de Leeuwinnen hebben gekeken? Ook jij juichte toen Lieke een doelpunt maakte.

Omdat ze heel stoer kunnen voetballen, zoals de mannen. Niet op z’n meisjes. Dat boeit niet. Als meisjes de bal schieten doen ze dat met de punt van hun schoen. Saai en zo zacht! Je moet de bal precies raken met de binnenkant van je voet. Dat weet iedereen. Behalve natuurlijk als je een hakkie geeft. Ook mama schiet met de punt van haar schoen.

Denk jij zo, of praat je de jongens na? Ik schrik echt van je: ‘schieten op z’n meisjes’. Je gaat zeker nu ook niet meer afwassen als het je beurt is. Ook zo’n meisjes ding. Ik zou ook m’n haren niet meer kammen want dan doen meisjes graag, kijk maar naar je zusje.

Wat vind je van dit idee: je gaat mama voetballes geven. Je gaat die dingen leren die Lieke heel goed kan. Lekker stoer. Een echte challenge. Dat zullen je gassies cool vinden: kijk, hij leert z’n moeder schieten! En je weet: we hebben beslist geen geld voor het zomerkamp dit jaar. Jullie zullen het met mama en mij moeten doen.

Dan moet mama niet die rare pofbroek aan doen. Maar wel jouw sportshirt. En ook een waterflesje meenemen. En geen gilletjes geven als ze schiet. Nu we vanuit school zoveel coronavrij zijn, wordt er door de jongens heel erg op dit soort dingen gelet. Ik wil niet gekke henkie zijn.

Jij en ik moeten nog eens goed praten, als mannen onder elkaar. Ik moet nu naar boven maar die malle ideeën van jou over meisjesvoetbal moeten de wereld uit.

Het gaat niet om meisjesvoetbal. Dat is gewoon stoer. Die schieten niet met de punt van hun schoen.