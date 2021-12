Gevaccineerden – ongevaccineerden 0-1. Minister De Jonge legde al op 23 november aan de Tweede Kamer wetsvoorstellen voor om 2G te kunnen invoeren in brede sectoren van de samenleving. Die haalt hij nu terug omdat hij afwijzing vreest. Na het kerstreces probeert De Jonge het opnieuw. Deze maandag kreeg de Kamer daarover een brief.

Het zou een klucht kunnen heten als er momenteel niet zoveel mensen op de IC voor hun leven moesten vechten, als de druk op de zorg niet dagelijks toenam, als niet zoveel patiënten de deur gewezen werd omdat niets dringender is dan covid.

Het OMT stelde in november al vast dat invoering van een strikt deurbeleid met toegang uitsluitend voor wie gevaccineerd of genezen is, het aantal besmettingen halvéért vergeleken met de huidige 3G-praktijk. Dit is blijkbaar voor de meerderheid van de parlementariërs geen reden dit systeem net als Duitsland direct in te voeren. Integendeel, men dubt, met denkt, men twijfelt, men wijst af, men fabuleert over tweedeling, men wacht, men gaat uitgebreid en gezellig met kerstreces ondanks het feit dat de nationale crisis een nieuw hoogtepunt bereikt. Dit alles doet sterk denken aan minister-president Jan Dirk de Geer, die in augustus 1940 aankondigde naar Zwitserland te gaan om daar eens duchtig uit te blazen. Toen heeft koningin Wilhelmina hem op staande voet ontslagen maar dat is een ander verhaal. Actueler is de toestand in de ziekenhuizen waar voor een kerstreces géén ruimte bestaat.

Een meerderheid van de Nederlandse bevolking, zo leren enquêtes, is voor een onmiddellijke invoering van 2G. Geen wonder. Het helpt en meer dan 85% van de burgers heeft inmiddels de coronaprikken gehad. Hoeveel vertrouwen vaccinatie geniet blijkt uit de wachtrijen en de enorme verkeersopstoppingen die ontstonden toen de GGD Midden-Nederland zonder afspraak boosterprikken gaf. Gewone mensen die met zijn allen de maatregelen dragen, hoeven niet zo lang na te denken over de wenselijkheid van een 2G-beleid. Of – nu we toch bezig zijn – vaccinatie van vijf- tot twaalfjarigen. Zij vragen om actie.

Nu die actie uit Den Haag niet komt, wordt het misschien tijd dat we zelf het heft in handen nemen. Niets verhindert winkels, horeca en andere bedrijven het 2G-systeem vast in te voeren. Gevaccineerden zullen zeker bij voorkeur binnengaan bij de zaken waar het 2G bordje achter de etalageruit hangt. Zij weten dan dat ze een veilige omgeving betreden. Ze steunen ondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen. Tegelijk geven ze een signaal af aan de politiek. Laat ze het lazarus krijgen in Den Haag. We doen het zelf wel.

Voor het overige ben ik van mening dat de het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

